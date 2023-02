Majka Jeżowska dla „Wprost”: Mam niecały tysiąc emerytury. Nie narzekam

Przeczytałam nagłówki „Majka Jeżowska w filmie erotycznym”. To służy klikaniu. Żeby ludzie pomyśleli, że zwariowałam na stare lata i się rozbieram – powiedziała we „Wprost Przeciwnie” artystka, która zagrała w filmie „Pokolenie Ikea”. W podcaście Majka Jeżowska mówiła też o tym, że w Polsce nie była doceniana, wyznała, co o niej sądził Wojciech Młynarski i ile dziś wynosi jej emerytura.

Zobacz fragment odcinka: Paulina Socha-Jakubowska, „Wprost”: Po co w zasadzie powstał pani vlog? To ma być wypełnienie czasu? Majka Jeżowska: Troszkę tak. Poza tym Wojtek Młynarski… Nie pracowałam z nim nigdy, nie śpiewam jego tekstów, ale się przyjaźnię z jego córką Agatą i spotykaliśmy się na rodzinnych imprezach… I kiedyś usłyszał moje wystąpienie, wziął moją rękę i powiedział, że jestem genialna i żebyśmy przeszli „na ty”. Nogi mi się ugięły. I potem powiedział, że jestem największym zmarnowanym talentem polskim. Dla mnie to był też największy komplement, bo ja zawsze wiedziałam, że mnie w Polsce nie doceniają i media, i ludzie.