Wcześnie zmarła mu matka, ojciec obwiniał go za jej śmierć. Jego książki są jak odpoczynek

Jaume Cabré to najwybitniejszy pisarz kataloński i – oczywiście – wielki kataloński patriota. Konsekwentnie podkreśla swoją przynależność do kultury tego regionu Hiszpanii, przez co często bywa nazywany w wielu krajach Europy ambasadorem katalońskiej literatury. Obrusza się na to i podkreśla, że zajmuje się tylko literaturą.

Tak zrobił w trakcie jednej z rozmów, jakie miałem okazję przeprowadzić z nim kilka lat temu. Gdy zahaczyłem o tę jego rolę ambasadora, zareagował energicznie: „Nie mam świadomości tego, bym miał jakąś misję. Jak mi ktoś jeszcze raz to powtórzy, to pewnie w to uwierzę, że jestem ambasadorem”.