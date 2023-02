Ewa Błaszczyk: Czy marzę o świętym spokoju? Marzę, ale Ola leży i czeka

Wiktor Krajewski: W tym roku na gali rozdania nagród Człowieka Roku „Wprost” nagrodzono panią w kategorii „działalność społeczna”. Nagrody robią na pani jeszcze wrażenie?

Ewa Błaszczyk: Są miłe, jednak clou nagród polega na czymś innym. Istotne dla mnie jest, że ktoś zauważa to, co robię. Wiadomo, że zmienia się świadomość ogólna, gdy przyznawanych nagród jest więcej. Oczy wielu zwracają się w moją stronę i na chwilę staję przed możliwością, żeby powiedzieć więcej i głośniej o tym, na czym mi zależy, czemu poświęciłam swoje życie. Dla mnie liczy się nie większa ilość wyróżnień, a właśnie ta rodząca się świadomość, która jest coraz silniejsza. Tak... To pokłosie wyróżnień się liczy, a nie ilość statuetek na półce.

Pani odwaliła kawał dobrej roboty, jeżeli chodzi o edukację ludzi. Fundacja działa nieprzerwanie od dwudziestu lat.

Pierwsze cztery lata wykorzystaliśmy, aby przedstawić się, pokazać, kim my w ogóle jesteśmy, o co nam chodzi oraz żeby przybliżyć problematykę śpiączki. Chodziłam do gazet, stacji telewizyjnych, radiowych i opowiadałam o tym, czego będziemy chcieli dokonać. Gdy ten etap mieliśmy już za sobą, przystąpiliśmy do działania.

Pani prowadzi dwa paralelne życia: artystki i osoby bardzo zaangażowanej społecznie. Niby pokrewne, ale jednakowoż różne.

Gdy już oddamy „Budzik”, to więcej nic nie budujemy. Jest wzorcowy „Budzik” dziecięcy, jest dla dorosłych. Stworzyliśmy program wybudzania ze śpiączki, przeprowadziliśmy go przez Sejm, program wszedł w koszyk świadczeń gwarantowanych NFZ, dostaliśmy za to nagrodę WHO.