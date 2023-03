Od tej książki trudno się oderwać. „Historyczna sensacja z przygodową narracją”

O Nawojce, legendarnej pierwszej studentce Akademii Krakowskiej, czyli Uniwersytetu Jagiellońskiego, wszyscy chyba słyszeliśmy już w szkole podstawowej. Jeśli tak, to wrażenie robiły na nas dalsze losy dziewczyny – po usunięciu z Akademii. Skazana została na stos, jako że wtedy dostęp do wiedzy kobiety miały zabroniony, a ona studiowała w męskim przebraniu. Na szczęście legendarnej Nawojki nie spalono, tylko zesłano do klasztoru. I na długo o niej zapomniano. Teraz jest w Krakowie nawet dom studencki jej imienia.

W całej opowieści o niej gdzieś nam zawsze uciekało to, co najważniejsze: po pierwsze, że kobiety nie mogły studiować, co dzisiaj nam się nie mieści w głowach i po drugie to, jak ona sobie radziła w codziennych sytuacjach, powiedzmy ogólnie – toaletowych, nad czym się nie zastanawialiśmy, bo i po co. Legenda o Nawojce ma co prawda wersję alternatywną, a mianowicie taką, że dziewczyna miała brata bliźniaka podobnego do niej jak dwie krople wody i studiowała pod jego imieniem.