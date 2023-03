Jego rysunków nie można było obejrzeć przez blisko 100 lat. Teraz ukazały się w Polsce

Jest to ważne dla kultury wydarzenie, bo Kafka odgrywa w niej taką rolę, że wszystko co wyszło spod jego ręki i co go dotyczy jest ważne, nawet – ironicznie rzecz biorąc – kwity z pralni. Z drugiej strony jednak, nie ma co przesadzać z wagą tego zdarzenia, bo w żaden sposób obejrzenie, a nawet przestudiowanie tych rysunków nie wpływa na to, co już wiemy o pisarstwie Kafki i jak je rozumiemy. Ot, po prostu ciekawostka, tyle że z interesującą historią.