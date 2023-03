Chaim Topol nie żyje. To legendarny Tewje ze „Skrzypka na dachu”

Informację o śmierci aktora i piosenkarza przekazał prezydent Izraela Isaac Herzog. W oficjalnym oświadczeniu polityk nazwał Topola „utalentowanym aktorem, który podbił wiele scen w Izraelu i za granicą, wypełnił swoją obecnością ekrany kinowe i znalazł szczególnie głębokie miejsce w naszych sercach”.

Topol, czyli niezapomniany Tewje

Widownie na całym świecie znają go przede wszystkim jako Tewje z filmowej adaptacji powieści Szolema Alejchema „Skrzypek na dachu”. Chaim Topol za rolę zatroskanego, ubogiego Żyda, próbującego zapewnić szczęście swojej rodzinie, otrzymał Złoty Glob i był za nią nominowany do Oscara. W zamieszkującego wieś Anatewka mleczarza Topol wcielał się również w teatralnej wersji musicalu. Jak sam kiedyś szacował, zagrał tę rolę około 3500 razy.

Aktor był świadom tego, że właśnie ta rola przyniosła mu olbrzymią popularność na całym świecie. O swojej popularności opowiedział w wywiadzie dla brytyjskiego The Guardian z 2015. – Ile osób jest znanych z jednej roli? Ile osób w moim zawodzie jest znanych na całym świecie? Więc nie narzekam – mówił wówczas. – Czasami jestem zaskoczony, kiedy przyjeżdżam do Chin lub Tokio, kiedy przyjeżdżam do Francji lub kiedy przyjeżdżam gdziekolwiek, a urzędnik w urzędzie imigracyjnym mówi: „Topol, Topol, czy to ty Topol?”. Więc tak, wiele osób widziało Skrzypka na dachu„ i to nie jest złe – zaznaczył.

Topol zagrał też polskiego Żyda

W Tewje Topol wcielał się regularnie od 1966 do 2009 roku. Żegnając się ze swoją życiową rolą miał ponad 70 lat i tłumaczył, że nie jest już w stanie udawać młodszej o około 20 lat postaci. Nie byłą to jednak jedyna rola aktora. Topol pojawił się m.in. u boku Jamesa Bonda w „Tylko dla twoich oczu” z 1981 roku. Zagrał również tytułową rolę w „Galileuszu” z 1975 roku i pojawił się w kultowym „Flashu Gordonie”.

Chaim Topol zagrał polskiego Żyda Barela Jestrowa w miniserialu „Wichry wojny” z 1983 roku oraz w jego kontynuacji z 1988 roku zatytułowanej „Wojna i pamięć”.

Z informacji przekazanych przez izraelskie media wynika, że aktor zmarł w środę w swoim domu w otoczeniu bliskich. W chwili śmierci Chaim Topol miał 87 lat.

