„Ta płyta to moje marzenie”. Premiera debiutanckiego albumu Wiktora Dyduły

Wiktor Dyduła to młody wokalista i kompozytor, który na polskiej scenie muzycznej zasłynął po udziale w 12. edycji muzycznego talent show „The Voice Of Poland”, w którym występował pod opieką Tomsona i Barona z zespołu Afromental. Mimo głosów telewidzów, którzy typowali go na zwycięzcę, zajął wówczas czwarte miejsce.

Niedługo później wydał debiutancki singiel „Dobrze Wiesz, Że Tęsknię”, który znalazł się na jego pierwszej płycie. Album zatytułowany „Pal licho!” zawiera trzynaście utworów, z czego część z nich, jest już dobrze znana fanom Wiktora. Do współpracy przy albumie wokalista zaprosił także dwie inne artystki: Natalię Grosiak i Olę Olszewską.

Skąd pomysł na nazwę płyty „Pal licho!”?

Skąd wziął się pomysł na tytuł płyty? – Ta płyta to moje marzenie, energia, strach, miłość, sentyment, złość, szczęście, płacz, stres i zgrzytanie zębami, podróż, meta, ale przede wszystkim start. Długo nie mogłem zdecydować się na tytuł, aż ostatecznie stwierdziłem, że „Pal licho!” będzie w punkt. Dostrzegam w tym stwierdzeniu jakiś pierwiastek mojej codzienności i bardzo prosto, a zarazem trafnie opisuje podejście, które staram się wytrenować w sobie od jakiegoś czasu – tłumaczy Wiktor Dyduła.

W przeddzień premiery debiutanckiego albumu „Pal licho!”, odbył się premierowy koncert Wiktora Dyduły w warszawskim klubie Niebo. Na scenie gościnnie pojawiła się Ola Olszewska, z którą wspólnie wykonali utwór „Nasze Morze”.