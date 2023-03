Te 5 męskich książek to hity na rynku. Wśród nich „powieść doskonała”

Męska proza to nie tylko thrillery i inne literackie „strzelanki”, ale także subtelne utwory psychologiczne i obyczajowe, o czym coraz trudniej zdarza się nam pamiętać, bo toniemy w oceanie komercyjnej literatury. Oto pięć przykładów książek ujawniających męską wrażliwość i delikatność. Tak, tak, nie ma się czego wstydzić, tylko czytać, żeby poznać lepiej tę ukrywaną część męskiej natury. Zero machizmu, zero patriarchalnej presji, co powinno ucieszyć czytelniczki i dużo o męskich słabościach, nieporadności i poczuciu odpowiedzialności.

John Williams, „Stoner”, Wydawnictwo Filtry Ktoś tę powieść nazwał – pół żartem, pół serio – najwybitniejszą spośród nieznanych powieści. Miał sporo racji, bo „Stoner” Williamsa ukazał się po raz pierwszy w 1965 roku, ale prawie nikt się nim nie zainteresował. Jednak ci nieliczni, którzy powieść przeczytali, musieli być pod silnym jej wrażeniem, bo przez kilkadziesiąt lat gdzieś tam po kątach o niej szeptali i w końcu w 2006 roku została wznowiona. I się zaczął jej triumfalny marsz przez świat. Krytyk „New York Timesa” nazwał ją „czymś więcej niż wielką powieścią; jest powieścią doskonałą”.