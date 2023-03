sanah i Vito Bambino zapraszają na przejażdżkę „Mustangiem”

Premiera najnowszego albumu Vito Bambino została zaplanowana na 28 kwietnia. Do sieci trafił właśnie kolejny singiel promujący wydawnictwo zatytułowane "Pracownia". Wokalista po raz kolejny łączy w nim siły z sanah. "Mustang" to jednak kompozycja zgoła odmienna od tego co duet zaprezentował w kompozycji "Ale Jazz!". Kawka na wynos ustępuje tu miejsca napojom o nieco innym działaniu.

„Mustang” to opowieść o relacjach

„'Mustang' – opowieść o młodocianej sile i zapale do działań oraz skutkach ubocznych bycia niezauważonym. Nie mówię tu tylko i wyłącznie o byciu niewidzialnym w sensie fizycznym, ale przede wszystkim o naszych niewidzialnych, dla drugiej osoby, potrzebach. Tych najistotniejszych i fundamentalnych. To tyczy się wszelkich relacji międzyludzkich” – napisał Vito Bambino o swojej nowej piosnce.

Wokalista nie ukrywa, że bardzo cieszy się z kolejnej współpracy z sanah. „Jest mi niezmiernie miło podzielić się z Wami naszą wspólną podróżą z Zu (sanah)” – pisze. „Wzrusza mnie fakt, iż ta cudowna kobieta w całym zamieszaniu wokół niej, znalazła zaufanie, czas i uśmiech dla starego kumpla. Dziękuję Zu. Brawo ty!”

Płyta „Pracowania” będzie drugim solowym albumem Vito Bambino. Już wcześniej artysta podzieli się z fanami singlami „Etna” oraz „Podpalmy to”. Ten drugi znalazł się na ścieżce dźwiękowej, nagrodzonego Srebrnymi Lwami Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, filmu „Filip” w reżyserii Michała Kwiecińskiego, będącego ekranizacją powieści Leopolda Tyrmanda o tym samym tytule.

