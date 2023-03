Polska artystka opowiedziała o swoim hikikomori. „Przez półtora roku nie wychodziłam z domu”

Słuchanie podcastu i czytanie całości treści w dniu premiery nowego odcinka dostępne jest jedynie dla stałych Czytelników „WPROST PREMIUM”. Zapraszamy.

Oto fragment:



Pola Rise jest wokalistką, autorką tekstów, kompozytorką, pisarką. Zadebiutowała w 2015 roku wydawnictwem „The Power of Coincidence”, w czasie promocji którego zagrała ponad 100 koncertów. W 2018 roku ukazał się jej album studyjny „Anywhere but here”, który doczekał się nominacji do Nagrody Fryderyk 2019 w kategorii „Fonograficzny debiut roku”. Dwa lata później wraz z australijskim artystą Andym Wardem wydała album „To the bone”, który został nagrodzony trzema złotymi singlami.