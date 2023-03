To najbardziej oczekiwana książka roku. „Ujawnia pikantne szczegóły”

Książę Harry i jego żona Meghan Markle to dzisiaj najbardziej znana para świata. Nie ma miesiąca czy wręcz tygodnia, by nie obiegały świata jakieś nowe sensacyjki o tej książęcej parze. A to jej wywiady bulwersujące królewską rodzinę, a to głośny film Netfliksa, a to autobiograficzna książka księcia, a ostatnio hałas wokół ich eksmisji z rezydencji, którą otrzymali w prezencie ślubnym od królowej Elżbiety. Dzisiaj wiadomo, że ten prezent nie był do końca prezentem, bo posiadłość Fragmore Cottage nie jest i nie była ich własnością. O tym, jak doszło do odcięcia się młodego małżeństwa od rodziny opisuje sam Harry w wydanej niedawno – podobno najbardziej oczekiwanej w tym roku – książce „Ten drugi”.

Napędem sławy otaczającej książęcą parę Sussex jest przede wszystkim konflikt z brytyjską rodziną królewską, co z jednej strony nie budzi zdziwienia, bo to przecież najsłynniejsza i najsilniej związana z archaicznym regułami postępowania monarchia na świecie. Z drugiej jednak budzi, bo ta rodzina to przede wszystkim „sztywny” teatr i rodzaj zabawy w rządzenie, który publiczności światowej się podoba, a Brytyjczyków dzieli na tych, którzy ją kochają i tych, którzy uważają, że szkoda państwowych pieniędzy na utrzymywanie tego skansenu.