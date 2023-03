Arkadiusz Jakubik: Kupiłem kwaterę, mam swoje miejsce na cmentarzu

Słuchanie podcastu i czytanie całości treści w dniu premiery nowego odcinka dostępne jest jedynie dla stałych Czytelników „WPROST PREMIUM”.



Zobacz fragment „Wprost Przeciwnie”:

Paulina Socha-Jakubowska: Oglądając klip do piosenki „Chory na Polskę” po raz pierwszy zastanawiałam się, czy układ choreograficzny z teledysku ma szansę stać się układem w stylu tego z serialu „Wednesday”, do piosenki Lady Gagi. Tamten zawojował TikToka…

Arkadiusz Jakubik: Zobaczymy. Ja jestem analogowy. Z tym portalem… TikTok, co to jest?

Medium społecznościowe?

Taka dygresja, bo ja tego do końca nie rozumiem, ale przeczytałem ostatnio jakieś opracowanie, a propos właśnie tego, ile my Polacy jesteśmy w stanie skupić się na jakimś przekazie, utworze, czy filmiku i przykładem był TikTok. Podano, że uwaga u Polaków może „zostać skupiona” maksymalnie na 16 sekund. 16 sekund. No błagam cię. I już szukasz nowych treści, nowych impulsów…