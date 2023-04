Tajemnicze misie w największych miastach. Ylan Anoufa dla „Wprost”: Pomagają zmieniać świat

Magdalena Gawlik: Należysz do grona najlepszych młodych projektantów na świecie. Dorastałeś w tradycji jednego z najstarszych domów mody we Francji. Od jakiegoś czasu pokazujesz nam swoją kolejną artystyczną emanację. Objawiasz się jako twórca sztuki nowoczesnej, a twoje dzieła można podziwiać na ulicach miast na całym świecie. Jesteś twórcą geometrycznej rzeźby przedstawiającej niemalże dziecięce misie. Dlaczego misie i dlaczego w takiej formie?

Ylan Anoufa: Pamiętam, że pierwszą rzeczą, jaką otrzymałem w życiu na własność był pluszowy miś. Zawsze chciałem mieć własnego misia, który byłby moim powiernikiem i przyjacielem. Myślę, że każdy z nas na pewnym etapie życia miał właśnie takie marzenia. To czyni nas tak bardzo podobnymi do siebie nawzajem. Dla dziecka miś to symbol zmiany najbliższego świata na lepszy, bardziej oswojony, otwarty i przyjazny. Jako dojrzały człowiek i artysta chciałbym przypomnieć ludziom te emocje i zacząć zmieniać świat na plus, bo jak się mu teraz bliżej przyjrzeć jest niestety dosyć paskudny.