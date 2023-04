Liryczni i nieokiełznani. Odet i Szatt nowym singlem mówią: „Wake up!”

Choć propozycja Odet i Szatta muzycznie dość mocno odbiega od utworu Rage Against the Machine o tym samym tytule, to oferuje równie skuteczną dawkę pobudzających brzmień. Artyści, singlem "Wake up!" pomagają wiośnie obudzić świat z letargu. W szerszym ujęciu, tekst utworu jest wezwaniem do wyjścia z marazmu i zachętą do przejęcia inicjatywy w swoim życiu.

Mieszanka muzycznych wrażliwości

Dla obojga artystów, wspólny projekt jest kontynuacją konsekwentnych poszukiwań muzycznych. Odet, czyli Aleksandra Dąbrowska jest doświadczoną pianistką, wokalistką i aktorką, której działalność dostrzeżona została zarówno w kraju, jak i zagranicą. Polskiej publiczności znana jest jako członkini kolektywu Ars Latrans Orchestra, z którym nagrała dwa albumy: „Sztuka miłości” i „Y2K”. Na swoim koncie ma również współpracę z wieloma reprezentantami rodzimego rynku w tym m.in. z: Kwiatem Jabłoni, Bass Astral czy Meek oh Why?

Szatt, czyli Łukasz Palkiewicz jest z kolei uznanym producentem muzycznym, mającym w dorobku trzy albumy:

„Future Voices Bloom”, „Flirtini”, „Gonna Be Fine”. Jest również kompozytorem muzyki do filmu dokumentalnego o kapitanie reprezentacji Polski w piłce nożnej Robercie Lewandowskim, "LEWANDOWSKI: Unknown".

Poprzedni utwór duetu zatytułowany „Rising” został doceniony za oceanem. Nowojorski magazyn "Atwood Magazine" okrzyknął kompozycję piosenką tygodnia, a Odet otrzymała wówczas tytuł artystki miesiąca.

