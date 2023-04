Polaków relacje z książkami. Tych autorów wybieramy najczęściej

Wyniki badania świadczą o stabilności czytelnictwa w Polsce. W podobnym badaniu przed rokiem uzyskano dokładnie takie same wyniki. Przed rokiem przeczytanie przynajmniej jednej książki deklarował również 34 proc. badanych i również 7 proc. przeczytało 7 lub więcej książek.

„W szerszej perspektywie warto odnotować, że – pomijając rok 2020 – odsetek czytelników książek nie zmienia się w sposób istotny statystycznie od 2015 roku” – czytamy w raporcie.

Wykształceni z dużych miast

Autorzy raportu wskazują, że po książki najczęściej sięgają mieszkańcy największych miast, nie oznacza to jednak, że czytelnictwo rośnie wraz z liczbą mieszkańców. „Najwięcej czytelników jest w największych miastach, najmniej natomiast na wsiach i w niewielkich miastach. Zależność ta nie ma jednak charakteru liniowego, tzn. w miastach liczących od 20 tys. do 50 tys. mieszkańców podstawowy wskaźnik czytelnictwa znajduje się na tym samym poziomie, co w miastach co najmniej dwustutysięcznych” – wskazują statystki.

Czytelnictwo jest też wyraźnie skorelowane z poziomem wykształcenia. „Książki czytają przede wszystkim osoby najlepiej wykształcone (58% absolwentów szkół wyższych i tylko 14% osób z wykształceniem zasadniczym zawodowym) i uczące się (72%), a więc te, które spędzają też stosunkowo wiele czasu używając komputera, tabletu czy smartfona” – czytamy.

Czytaj też:

„Łatwo jest uznać ludzi nieczytających za dzikusów”. Pisarz Maciej Marcisz o czytelnictwie w Polsce

W raporcie podkreślono, że czytanie nie jest jedyną dostępną formą konsumowania kultury, a nawet te, które zdawałoby się są znaczeni bardziej popularne nie są powszechne, więc wyniki badań czytelnictwa nie powinny być szczególnie zaskakujące. Ponadto autorzy zwrócili uwagę na rosnącą popularność podcastów.

„Podcasty w odróżnieniu od audiobooków bardziej przypominają radio niż książki, co być może przekłada się na zainteresowanie słuchaczy. Warto podkreślić, że słuchanie podcastów jest praktyką nieco bardziej egalitarną niż czytanie książek. Jej częstość zależy co prawda od wieku, wykształcenia i miejsca zamieszkania, ale nie jest to tak wyraźne jak w przypadku czytania” – podkreślają badacze.

Mróz wciąż liderem

W raporcie znalazło się także zestawienie najbardziej poczytnych pisarzy w Polsce. Na czele rankingu niezmiennie znajduje się Remigiusz Mróz. Pierwsza lokata pisarza jest również odzwierciedleniem bardzo silnej pozycji powieści kryminalnych i detektywistycznych na rynku. To właśnie po nie Polacy sięgali w roku 2022 najczęściej.

Na kolejnych pozycjach znaleźli się: autor słynnej trylogii Henryk Sienkiewicz, twórczyni sagi o Harrym Potterze J. K. Rowling, wieszcz narodowy Adam Mickiewicz i autor rozchwytywanych na całym świecie romansów Nicolas Sparks.

Badanie Biblioteki Narodowej "Stan czytelnictwa książek w Polsce w roku 2022" powstał we współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021–2025.

Czytaj też:

Dostała Nobla i świat o niej zapomniał. Teraz wyszła jej nowa książkaCzytaj też:

10 najbogatszych pisarzy w Polsce. Tyle zarabia się na pisaniu książek