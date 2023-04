7 książek na majówkę. „Czysta rozrywka. Łyka się je jak dobry serial”

Anna Brzezińska, „Zmierzch świata rycerzy. O kobietach, którym zawdzięczamy nowożytność”, Wydawnictwo Literackie

Anna Brzezińska weszła do literatury z przytupem, trzykrotnie zdobywając nagrodę im. Zajdla, jak wiadomo najważniejsze polskie wyróżnienie dla autorów fantastyki i fantasy. Odniosła sukces, ale w ostatnich latach zajęła się inną literaturą, przypominając światu, że z wykształcenia jest mediewistką. I tak kilka lat po „Córkach Wawelu” otrzymujemy ponadsiedmiusetstronicową księgę o zmierzchu średniowiecza i narodzinach renesansu, a zwłaszcza o tym, jaką rolę w tej przemianie epok odegrały wysoko postawione w hierarchii społecznej kobiety. Brzezińska pisze lekko, jej opowieść to nie pełna szczegółów „cegła” historyczna, a książka o walce o władzę, o namiętnościach, o krwawych bitwach, o dworskich intrygach itd. To był zdecydowanie męski świat, ale kobiety – gdy tylko miały możliwości – też potrafiły w nim „mieszać”. Jawnie albo z ukrycia. O Lukrecji Borgii wszyscy wiemy, bo czarny PR już wtedy stosowany, działa do dzisiaj. Ale już o takiej Marii Burgundzkiej czy Małgorzacie Andegaweńskiej więcej wiedzą tylko specjaliści, a ponieważ Brzezińska jest i specjalistką, i umie zajmująco pisać, to i my się o nich dowiadujemy więcej. Kłopot z tym, że jej książka to może za wielka porcja, jak na jedną majówkę, ale warto.

Else Lasker-Schüler, „Malik”, Państwowy Instytut Wydawniczy

To propozycja dla łowców literackich ciekawostek. Else Lasker-Schüler to postać z czasów artystycznego modernizmu pierwszych lat XX wieku i barwna osobistość berlińskiej bohemy z tamtych czasów. Dzisiaj już zapomniana, ale nie do końca, o czym właśnie świadczy ta książka dopiero co wydana u nas.