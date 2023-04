OFF Festival 2023. Artur Rojek ujawnił kolejne tajemnice

Na początku sierpnia do Katowic, jak co roku, przyjadą tysiące fanów alternatywnych brzmień, by przez trzy dni cieszyć się muzyką w Dolinie Trzech Stawów. W środę poznaliśmy kolejnych artystów, którzy pojawią się na tegorocznej edycji OFF Festival.

Środowe ogłoszenia to kolejne, odsłaniane systematycznie przez Artura Rojka, tajemnice tegorocznego OFF Festival, który odbędzie się w dniach 4-6 sierpnia. Wcześniej pomysłodawca i dyrektor artystyczny imprezy ogłosił, że na katowickich scenach zobaczymy m.in.: Spiritualizes, Slowdive, Pusha T, Panda Bear & Sonic Boom, TV Girl, OFF!, The Staples Jr. Singers i Melody’s Echo Chamber. King Krule zasila line-up OFF Festival Od środy wiadomo już, że w Dolinie Trzech Stawów wystąpi King Krule. Rudowłosy artysta, śpiewający z twardym londyńskim akcentem z całą pewnością zagra w Katowicach nową muzykę z albumu „Space Heavy”, którego premiera zapowiadana jest na czerwiec. Nie zabraknie również utworów z jego poprzednich wydawnictw, czyli debiutanckiego „6 Feet Beneath the Moon” z 2013 roku i „The Ooz” z 2018. W muzyce Brytyjczyka słychać wyraźne echa lat 80. i zamiłowanie do punku i nowej fali. Kolejnym artystą z Wielkiej Brytanii, którego zobaczymy na tegorocznym festiwalu jest joe unknown. Pochodzący z Glasgow DJ i producent, którego muzyka jest fuzją różnych gatunków, począwszy od punka, a na drum'n'bass skończywszy, na pewno nie pozwoli publiczności stać w miejscu. Wyspy brytyjskie reprezentować będzie również raperka Dreya Mac, której talent docenili już Dua Lipa, Rihanna i Stormzy. Ponadto, w Katowicach zagrają również reprezentanci Dublina z post-punkowej grupy Gurries. OFF Festival. Polski rynek muzyczny w line-upie Poza artystami z Wielkiej Brytanii, na scenach katowickiego festiwalu zaprezentują się również artyści rozwijający swoją karierę w Polsce. W Dolinie Trzech Stawów zobaczymy debiutującą Darię ze Śląska, której album "Daria ze Śląska tu była" jeszcze przed premierą budził olbrzymie zainteresowanie słuchaczy i krytyków muzycznych. Poza Darią w ułożonym przez Artura Rojka line-upie znalazły się również Ta Ukrainaka i raperka Aljas. Czytaj też:

