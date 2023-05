Festiwalowe lato w Polsce. Wielcy i sprawdzeni czy impreza w kaszubskim lesie?

Przychodzę zatem z pomocą i przedstawiam kilka propozycji. Na liście znajdują się zarówno dobrze znane imprezy, jak i takie, które dopiero raczkują lub sprytnie ukrywają się przed szerszą publicznością w cieniu drzew.

Duże działa

Open’er Festival – 28.06 – 1.07, Gdynia

Zaczynam mało oryginalnie, ale mam przynajmniej kilka dobrych argumentów na swoją obronę. Line-up największego polskiego festiwalu muzycznego jest w tym roku po prostu niedorzecznie dobry. Na lotnisku w Babich Dołach pojawi się absolutna czołówka światowej i polskiej muzyki popularnej. Wszystkie wiodące gatunki mają tu swoją silną reprezentację.

Wśród headlinerów, którzy zawładną główną sceną festiwalu znaleźli się m.in.: Arctic Mokeys, Kendrick Lamar, Lizzo, Queens of the Stone Age, One Republic, Lil Nas X i SZA. Nie można jednak zapominać o mniejszych scenach, a to tam będzie biło muzyczne serce tej imprezy. Na Tent Stage wystąpią m.in. Caroline Polachek, Rina Sawayama, Metro Boomin i Gril in Red. Zdaje się jednak, że podczas tegorocznej imprezy najciekawiej prezentuje się lista artystów, którzy pojawią się na Alter Stage. Występ Thundercata z całą pewnością przyciągnie tłum fanów, a poza nim na trzeciej do wielkości scenie wystąpią m.in.: Warhaus, Los Bitchos, Domi & JD Beck i Ezra Collective.

Poza zagranicznymi gwiazdami na scenach Open’era zobaczymy też silną reprezentację polskich artystów. Wśród zaproszonych znaleźli się m.in.: Brodka, Club2020, BEDOES 2115, Kuban i Kukon.

OFF Festival – 4-6.08, Katowice

Z Gdyni wykonujemy skok na południe kraju i lądujemy w Katowicach, będących gospodarzem drugiego najbardziej rozpoznawalnego polskiego festiwalu muzycznego. Line-up tegorocznego OFF-a, to potwierdzenie tego, że choć Artur Rojek otwiera swoją imprezę na coraz więcej gatunków, to wciąż pozostaje wierny gitarowej melancholii.

W Dolinie Trzech Stawów posłuchamy w tym roku absolutnych tytanów shoegaze’u, czyli Slowdive. Brytyjczycy świętują w tym roku 30-lecie, jednego z najważniejszych albumów w historii gatunku „Souvlaki”. Ponadto, do stolicy Górnego Śląska przywiozą też zupełnie nowy materiał. Poza nimi na scenach OFF Festivalu wystąpią m.in. Spiritualized, Pusha-T, Panda Bear & Sonic Boom, Kokoroko, Butch Cassidy, OFF! I Desire.

Może inaczej?

Clout Festival – 8-9.07, Warszawa

W lipcu w Warszawie odbędzie się druga edycja festiwalu, będącego dowodem na to że hip-hop jest obecnie gatunkiem dominującym. W zeszłym roku Clout Festival odbywał się w halach warszawskiego Expo XXI, tym razem młodego rapu z całego świata będzie można posłuchać na terenach przyległych do stołecznego Stadionu Miejskiego przy ulicy Łazienkowskiej.

Najbardziej wyczekiwanym artystą, który pojawi się na imprezie jest bez wątpienia Lil Uzi Vert, ale poza nim wystąpią m.in.: Rae Remmurd, Kodak Black, $not, Coi Leray i Yeat. Clout to impreza o olbrzymim potencjale, która skutecznie wypełnia, przestrzeń na duży rapowy festiwal w samym centrum Polski. Warszawa to doskonałe miejsce na dużą imprezę celebrującą kulturę hip-hopu.

Jazz Around – 21-22.07, Katowice

W Polsce jazz ma się fantastycznie i to nie tylko za sprawą doskonale znanych muzyków, którzy już dawno uczynili ten gatunek, jednym z naszych najbardziej cenionych towarów eksportowych. Młodzi instrumentaliści i kompozytorzy, jak Kuba Więcek, Piotr Orzechowski czy Dominik Wania szturmem biorą światowe sceny, stając się świetnymi ambasadorami polskiej kultury.

Nic więc dziwnego, że przybywa nam też imprez nastawionych na ten właśnie gatunek. Obok doskonale znanych już Jazzu nad Odrą czy Jazzowej Jesieni, warto zwrócić również uwagę na Jazz Around. Ta nowa na polskim rynku impreza to nie tylko święto samego jazzu, lecz także gatunków ściśle z nim powiązanych. Królują tu funk, groove i soul, co sprawia, że dobrze poczują się tu również słuchacze szukający dobrej tanecznej zabawy.

Pierwsza edycja imprezy odbyła się na zamku w Mosznej, druga przenosi się do Katowic, gdzie koncerty odbywać się będą na terenie Międzynarodowego Centrum Kongresowego oraz w Sali koncertowej NOSPR. Wystąpią m.in.: Brooklyn Funk Essentials, Cory Wong, The Comet is Coming, Teritia May i After ‘Ours.

Spokój – 27-29.0, Dąbrowa k. Stężycy

A może by tak uciec na odludzie i środku lasu słuchać kojących dźwięków doskonale współgrających z otaczającą naturą. Wygląda na opis imprezy, która mogłaby odbyć się na przełomie lat 60. i 70. gdzieś w Kalifornii, ale to polski festiwal odbywający się w miejscowości Dąbrowa oddalonej o ok. 60 kilometrów od Gdańska.

Przez trzy dni kaszubska dzicz zamienia się w muzyczny piknik, podczas którego swoje prace prezentują również malarze, rzeźbiarze i inni artyści chcący podzielić się ze światem swoją twórczością. Jest też leśny skatepark, kino i „Kokon Wiedzy”, czyli program paneli dyskusyjnych i warsztatów dotyczących sztuki i filozofii.

„Spokój Festiwal to niezależny twór, który powstaje „od ludzi dla ludzi”. Idea wynika bezpośrednio z potrzeby dzielenia się, wzajemnej inspiracji i umocnienia więzi. Jest nastawiony na wolność oraz wrażliwość, nie tworzymy kolektywu tylko dajemy narzędzia do pielęgnacji pięknych pomysłów” – piszą organizatorzy wydarzenia.

Być może to dobry pomysł na chwilę beztroskiego wypoczynku?

Cykle

Męskie Granie

To impreza, która już na dobre rozgościła się w świadomości Polaków. Co roku trwają żywe dyskusje, najpierw o tym kogo usłyszymy w nowym hymnie Męskiego Grania, a potem o tym, czy ów hymn spełnił oczekiwania. Niezależnie od nich, wielką popularnością cieszą się same koncerty, podczas których swoją twórczość prezentują zarówno polscy pierwszoligowcy, jak i ci którzy w najbliższych latach mają szansę do nich dołączyć.

Tegoroczny line-up imprezy wywołał spore poruszanie i trudno się temu dziwić, bo lista zaproszonych na sceny Męskiego Grania artystów zdaje się nie kończyć. Podczas koncertów zobaczymy m.in.: Brodkę, Mroza, Kasię Nosowską, Króla, Krzysztofa Zalewskiego, Darię Zawiałow, Vito Bambino, Ralpha Kamińskiego, duet Kayah & Bregovic, a nawet Paktofonikę.

Warto wygospodarować na Męskie Granie choćby jeden z poniższych weekendów:

16-17 czerwca – Szczecin, EPSD Aeroklub Szczeciński

23-24 czerwca – Poznań, Park Cytadela

7-8 lipca – Warszawa, Służewiec

21-22 lipca – Gdańsk, Polsat Plus Arena

4-5 sierpnia – Kraków, Muzeum Lotnictwa

11-12 sierpnia – Wrocław, Pola Marsowe

25-26 sierpnia – Żywiec, Amfiteatr Pod Grojcem

Babie Lato

Cyklem koncertowym prezentującym polską muzykę, który zwraca coraz większą uwagę są Letnie Brzmienia. W tym roku poza koncertami gwiazd polskiej muzyki popularnej, organizatorzy proponują publiczności projekt specjalny, na czele którego stanęła Natalia Kukulska.

Artystka zaprosiła do niego cztery wokalistki: Bovską, Margaret, Mery Spolsky i Zalię. Czego można się spodziewać po takiej mieszance? Na pewno będzie to ciekawe połączenie muzycznych wrażliwości. Kukulska zapowiada, że wraz z koleżankami dostarczy publiczności dobrej tanecznej zabawy w rytm funku, soulu i klubowego grania wyrwanego żywcem z lat 90. Wygląda na to, że panie postanowiły zorganizować słuchaczom porządną letnią dyskotekę.

Poza Babim Latem w ramach Letnich Brzmień odbędą się koncerty m.in. Hani Rani, Pauliny Przybysz, Artura Rojka, Kwiatu Jabłoni, Igo i Kaśki Sochackiej.

A oto miasta do których zawitają Letnie Brzmienia:

Bielsko-Biała 23–24.06.2023

Kraków 30.06–1.07.2023

Rzeszów 7–8.07.2023

Lublin 21–22.07.2023

Warszawa 28–29.07.2023

Łódź 4–5.08.2023

Wrocław 18–19.08.2023

Gdańsk 25–26.08.2023

Poznań 1–2.09.2023

