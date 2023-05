Dawid Podsiadło z niespodzianką dla fanów. Tak świętuje okrągłą rocznicę debiutu

W czwartek wieczorem na profilu Podsiadły na Instagramie pojawiły się krótkie ogłoszenia. Artysta świętuje okrągłą rocznicę wydania debiutanckiego albumu „Comfort and Happiness” i postanowił przy tej okazji ofiarować fanom mały podarunek. W serwisach streamingowych pojawił się zbiór różnych wersji utworu „Trójkąty i kwadraty”, który był pierwszym singlem z płyty.

Poza doskonale znaną wersją studyjną utworu, na wydawnictwie pojawiły się również wykonania na żywo. Koncertowe wersje hitu Podsiadły zostały nagrane podczas tras „POSTprodukcja” oraz „Przed i Po”. Jest tu również wersja z koncertu na Stadionie Gdańskim, a także wersja akustyczna i anglojęzyczna.

Dekada Dawida Podsiadły

To jednak nie koniec niespodzianek. Artysta zapowiedział również, że w piątek o godzinie 12.00 w serwisie Youtube pojawi się koncertowe video poświęcone piosence „Trójkąty i kwadraty”. Ponadto, również o 12.00, otwarta zostanie możliwość zamówienia „bardzo limitowanej” płyty winylowej, na której znalazło się siedem utworów, które powstały w okresie wydania „Comfort and Happiness”, ale ostatecznie nie znalazły się na płycie.

Debiutancki album Podsiadły ukazał się 28 maja 2013 roku. Składa się na niego 12 kompozycji z tekstami głównie w języku angielskim. Poza singlem „Trójkąty i kwadraty” na płycie znalazły się również m.in. utwory: „Nieznajomy”, „No” i „And I”. Płyta stała się dla artysty, katapultą do spektakularnej kariery.

Obecnie Podsiadło ma na koncie cztery studyjne albumy. Poza „Comfort and Happiness” są to: „Annoyence and Disappiontment” z 2016 roku, „Małomiasteczkowy” z 2019 oraz „Lata Dwudzieste” z 2022 roku.

