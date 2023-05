Daria Zawiałow w zupełnie nowej odsłonie. Oto „FIFI HOLLYWOOD”

Wydawałoby się, że jeszcze wczoraj w słuchawkach fanów polskiego popu królował "Malinowy chruśniak", ale okazuje się że od tamtego czasu Daria Zawiałow zdążyła już wydać trzy pełnowymiarowe płyty. Teraz artystka zapowiada czwartą, a pierwszym jej zwiastunem jest singiel "FIFI HOLLYWOOD", który właśnie trafił do sieci.

Kolejne wcielenie Darii Zawiałow

Już pierwsze dźwięki najnowszego utworu piosenkarki dają do zrozumienia, że jesienią do rąk fanów zostanie oddany materiał o zupełnie innym brzmieniu niż to, które znają z albumu „Wojny i Noce”. Nic dziwnego, bo przy tworzeniu nowego materiału, po latach współpracy z Michałem Kushem, Daria zdecydowała się na podjęcie współpracy z innym producentem. Tym razem jest to Bartosz Dziedzic, stojący za takimi wydawnictwami, jak "Granda" Brodki czy "Małomiasteczkowy" Dawida Podsiadły.

W pochodzącej z poprzedniej płyty kompozycji "Żółta taksówka" Zawiałow zaprosiła słuchaczy na przejażdżkę ulicami Nowego Jorku, tym razem zabiera ich na wycieczkę po Los Angeles. "FIFI HOLLYWOOD" może być także zwiastunem zmian w zakresie tekstów wokalistki. Artystka zapowiedziała, że zamierza się odsłonić i wyjść z roli narratorki cudzych historii, kładąc nacisk na swoje osobiste przeżycia i przemyślenia.

Utworowi "FIFI HOLLYWOOD" towarzyszy teledysk nagrany w mieście aniołów. Produkcja pokazuje jednak metropolię, nie jako luksusową, znaną z filmowych kadrów, stolicę Kalifornii, a jako ogromne miasto, w którym pod piękną fasadą skrywa się uliczny bałagan, brud i proza życia.

Premiera płyty zapowiadanej przez artystkę jako "Rozdział 92'" zaplanowana jest na jesień 2023 roku.

