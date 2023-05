Te piosenki przejdą do historii muzyki. 10 największych hitów Tiny Turner

Tina Turner sprzedała 200 milionów płyt na całym świecie. Ogromną popularność przyniosły jej piosenki „Proud Mary” oraz „River Deep”, które nagrała w latach 60. ze swoim mężem Ike'em. Związek nie przetrwał jednak próby czasu, ponieważ partner znęcał się psychicznie i fizycznie nad wokalistką. W Dzień Niepodległości w 1976 roku Tina Turner uciekła z ich wspólnego pokoju hotelowego, mając w kieszeni niecałe 40 centów.

10 największych hitów Tiny Turner

Największe sukcesy odnosiła w latach 80. To właśnie ona wylansowała przeboje takie jak „Private Dancer”, „We Don't Need Another Hero”, „What's Love Got to Do with It” czy „Simply the Best”, które zna chyba każdy.

Była najczęściej nagradzaną artystką rock and rollową w historii. Na swoim koncie ma ponad 80 różnych nagród, w tym aż osiem statuetek Grammy. Jej koncert w 1988 roku w Rio de Janeiro przyciągnął 180 tysięcy widzów, co do dziś pozostaje jedną z największych widowni, jaką zgromadził pojedynczy wykonawca.



„What's Love Got To Do With It”



„(Simply) The Best”



„Private Dancer”



„I Can't Stand The Rain”



„We Don't Need Another Hero”



„I Don't Wanna Lose You”



„Goldeneye”



„Nutbush City Limits”



„I Don't Wanna Fight”



„Missing You”

Tina Turner nie żyje

24 maja rzecznik wokalistki przekazał smutne informacje. Tina Turner zmarła w wieku 83 lat w swoim domu w Kuesnacht niedaleko Zurychu w Szwajcarii po długiej i ciężkiej chorobie. Reuters przypomniał, że w ostatnich latach artystka cierpiała na niewydolność nerek i nowotwór, a także przeszła udar.

Piosenkarkę pożegnano także na jej oficjalnych profilach w mediach społecznościowych. „Swoją muzyką i bezgraniczną pasją życia oczarowała miliony fanów na całym świecie i zainspirowała przyszłe gwiazdy. Żegnamy naszą wielką przyjaciółkę, która pozostawiła nam największe dzieło: swoją muzykę” – napisano.

