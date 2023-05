Najokrutniejszy seryjny morderca świata zgodził się na wywiad z polskim pisarzem. Wtedy zaczęły się groźby

Marzena Tarkowska, „Wprost”: Zwróciłam uwagę, że pierwszy rozdział pana książki „La Bestia” zaczyna się z perspektywy dziecka – fikcyjnej postaci Jorgego, który później był świadkiem m.in. katowania małego Luisa Garavito przez ojca. To świadomy zabieg czy też postać Jorgego była potrzebna do wypełnienia białych plam w historii pierwszych lat życia okrutnego mordercy?

Przemysław Piotrowski: Żeby wprowadzić czytelników w świat Luisa Garavito, chciałem pokazać tło Kolumbii lat 50., by mogli zrozumieć, jak wyglądał kraj w tamtym czasie. Dlatego stworzyłem fikcyjną postać Jorge wzorowaną na spotkanym przeze mnie Don Fernando. To starszy, ponad 80-letni pan, który sam dokładnie nie znał swojego wieku. Wychowywał się w latach 50. w Génovie, rodzinnej miejscowości Garavito. W pierwszym rozdziale, pt. „Narodziny zła” pokazałem, jak wyglądała ta miejscowość, jak kształtowały się klimaty polityczne tego czasu i co oznaczał dla mieszkańców okres La Violencia, czyli rzezi, która wybuchła w 1948 r., po zabójstwie kandydata na prezydenta, Gaitána. Zamieszki Bogotazo przeniosły się wtedy na prowincję, a to, co dzieje w interiorze w zasadzie do dziś nikogo nie obchodzi w dużych ośrodkach miejskich Kolumbii.

Polaryzacja polityczna dotarła do wioseczek i dżungli, doprowadzając do potwornych rzezi. Można to porównać do zbrodni wołyńskiej. Tylko, że u nas Wołyń trwał kilka miesięcy, a tam kilkadziesiąt lat.

Kolumbia wyrosła w kulcie przemocy i każdy z obywateli się z nią spotkał – albo kogoś stracił albo ma w rodzinie kogoś, kto w rzeziach brał udział. Pokazanie tego tak innego od naszego świata przed wprowadzeniem w historię Garavito było bardzo ważne.

Pana przewodnicy po tym kraju też byli świadkami przemocy?

Kolumbia jest chyba jednym z najbardziej niebezpiecznych państw Ameryki Południowej. Z różnymi formami przemocy zetknął się tam każdy, w tym Roberto, który nas ochraniał. Kiedyś ochraniał dwójkę Niemców, którzy chcieli zrobić reportaż o dzikich plemionach amazońskich. Zostali wtedy napadnięci i całkowicie rozebrani, wracali do miasta nadzy. Przewodnicy nie chcieli z nami pojechać w kilka miejsc, zwłaszcza po sytuacji w jednych z najgorszych slumsów na świecie, Ciudad Bolivar. Rządzą w nich kartele i gangi a policja nie zapuszcza się tam od dekad. Ale bardzo mi zależało, by tam pojechać, bo Garavito mieszkał głównie w takich miejscach. Trochę to na nich wymusiłem. Doszło tam do bardzo niebezpiecznej sytuacji. Odsyłam do lektury.

Rząd w Kolumbii ma władzę mniej więcej na 40 proc. terytorium kraju. W jego centrum można funkcjonować w miarę normalnie, ale góry, teren przy granicy z Ekwadorem oraz las amazoński są totalnie dzikie. Znajdują się tam gigantyczne uprawy koki. Najbardziej niebezpieczne są miasta łączące części „dziką” i „cywilizowaną”, bo przechodzą przez nie tony kokainy. Jeżeli byśmy tam pojechali i nagle wyskoczyli z aparatami i kamerami, informacja rozprzestrzeniłaby się lotem błyskawicy. I nikt nie dopytywałby, co robimy i czego tak naprawdę chcemy. Prawdopodobnie ktoś by nas zwinął. Dlatego nie pojechaliśmy do Jamundí, gdzie Garavito popełnił pierwsze morderstwo, ani do Villavicencio, gdzie został schwytany.

W tych miejscach tygodniowo policjanci znajdują po kilka trupów na ulicach, często oskórowanych albo zdekapitowanych, zresztą mundur policyjny nie chroni przed zarobieniem kulki.

Ciekawostką jest to, że nie. Każdy Kolumbijczyk zna jego historię. Ale nikt nie chce być kojarzony z najgorszym mordercą i pedofilem na świecie, a on otwiera wszystkie rankingi pod względem liczby ofiar. Do tego był niewyobrażalnie okrutny. Trudno nazwać go człowiekiem, był potworem.