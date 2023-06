Oszałamiająca i porywająca powieść. „Z tą grozą trudno sobie poradzić”

„The New York Times” krótko po śmierci Bolaño napisał, że dla młodych czytelników i pisarzy jest on „kultowym bohaterem, jak jakaś gwiazda rocka czy filmowy idol”. Autor tych słów miał rację. Nie tylko Amerykanie uznają wybitność Bolaño, ale zwłaszcza oni mają do niego słabość.

Może dlatego, że gdy tylko ukazała się jego pierwsza książka przetłumaczona na angielski (krótka powieść znana w Polsce od 2006 roku pod tytułem „Chilijski nokturn”), Susan Sontag, wtedy królowa nowojorskiego życia intelektualnego, od razu oceniła, że jest to utwór, który na zawsze znajdzie się w historii literatury światowej. Gdy zaś przeczytała kolejną jego nowelę wydaną w USA, nazwała autora „najbardziej wpływowym i podziwianym pisarzem jego generacji w hiszpańskojęzycznym świecie”. I to wszystko nim miała okazję przeczytać jego najwybitniejszy utwór, powieść „Dzicy detektywi”.