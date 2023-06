Mazolewski dla „Wprost”: Chciałbym, żebyśmy przestali mieć poczucie, że nasz głos nie ma znaczenia

Słuchanie podcastu i czytanie całości treści w dniu premiery nowego odcinka dostępne jest jedynie dla stałych Czytelników „WPROST PREMIUM”. Zapraszamy.

Muzyka Mazolewskiego nieustannie się zmienia, dzięki czemu słuchacze, z każdą jego płytą otrzymują w pakiecie prawdziwą mozaikę stylistyczną. Artysta podkreśla, ze jego twórczość zmienia się wraz z dynamicznie zmieniającą się rzeczywistością.

– Życie jest niewiarygodne i przynosi nam tak różnorakie doświadczenia, że nie sposób się do nich nie odnosić. W moim przypadku odbywa się to za pośrednictwem muzyki. Taki dostałem talent i tak czuję swoją rolę w społeczeństwie, że w formie muzycznej wyrażam to, co czuję. A że ostatnio działo się bardzo dużo, to i moja muzyka, podobnie jak świat, bardzo się zmieniła – zaznaczył.