Polskie płyty na weekend. Narkotyczny trip, miejska rewolucja i koniec świata

Muzyka pozwala na podróże w czasie. Słuchając jej można cofać się do okrytej kurzem historii przedwojennej Warszawy, można też żyć tu i teraz, snując przy okazji rewolucyjne plany i można również wybiec nieco w – niepokojąco niedaleką – przyszłość, by zastanowić się, jak będzie wyglądał koniec świata.

Przy okazji tych podróży powstają pełne pasji, zaklęte w piosenki, opowieści, w które po prostu warto się wsłuchać i wyciągnąć wnioski.

Teraz. Kisu Min w mieście rewolucji

Łódź nie od wczoraj wyzwala w ludziach twórczą energię i przez dekady mogliśmy słuchać wielogatunkowego brzmienia tego miasta. Muzyka nieprzerwanie pobrzmiewa od Widzewa po Bałuty, a jednym z zespołów reprezentujących nową falę łódzkich artystów jest Kisu Min. Kwartet właśnie wydał swój najnowszy album „City of the Revolution”.

Rewolucja, bunt i niezgoda na otaczającą rzeczywistość to wyjątkowo wdzięczne tematy dla muzyków uzbrojonych w gitary elektryczne.

Kisu Min idą ścieżką wytyczoną przez punkrockowych poprzedników i nie boją się nawet najbardziej niewygodnych tematów. W tekstach zwracają uwagę na przemilczane dramaty, jak choćby w singlowym „Kurds”, w którym melodyjne, nawet delikatne, tło muzyczne towarzyszy opowieści o koszmarze Kurdów.

Choć tematyka zdecydowanie punkrockowa to muzycznie Kisu Min ucieka w stronę klimatu new romantic i nowej fali. Zawiedzeni brzmieniem łódzkiej ekipy nie będą zarówno fani Republiki, jak i The Cure. Głośniej proszę!