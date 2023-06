InBook z Orłem Polskiego Biznesu

To historia o tym, jak zbieranie pocztówek, hobby popularne dla wśród przedstawicieli pokoleń urodzonych przed powstaniem internetu, doprowadziło do powstania prężnego biznesu. A może o tym, jak w kraju, gdzie dwie trzecie obywateli w wieku powyżej 15 lat nie bierze do ręki żadnej książki, można na wydawaniu i sprzedaży książek robić pieniądze.

Od widokówek do wydawnictwa

Podobno wszystko zaczęło się jeszcze w liceum, kiedy Rafał Bielski zaczął zbierać stare pocztówki, zdjęcia i plany z widokami przedwojennej Warszawy. Kiedy kolekcja widokówek się rozrosła, wpadł na pomysł przygotowania albumu. Powodzenie książki „Było takie miasto. Warszawa na starej karcie pocztowej” skłoniło go do tego, by zastanowić się nad działalnością wydawniczą w sposób nieco bardziej fachowy. Zdarzeniem, które w tym dopomogło, stało się spotkanie ze znaną, obecnie już nieżyjącą varsavianistką Danuta Szmit-Zawieruchą.

Ta znajomość zaowocowała pomysłem założenia oficyny edytorskiej i wydawania „Skarpy Warszawskiej” – magazynu specjalizującego się w tematyce varsavianistycznej. Współczesna „Skarpa”, której pierwszy numer ukazał się w 2012 r., jest niejako kontynuatorką pisma wydawanego od 1945 r. przez dwa lata przez Biuro Odbudowy Stolicy i Czytelnika. Dziś miesięcznik skupia grono znanych varsavianstów – i nie tylko, bo również nagradzanych pisarzy i doświadczonych dziennikarzy, który znają od podszewki swoje miasto.

Samo wydawnictwo Skarpa Warszawska, które istnieje od 2012 r., wydaje również magazyn literacko-kryminalny „Pocisk”, magazyn historyczny „Historia bez Tajemnic”, a od 2016 r. – również książki.

Obecnie oficyna co roku wypuszcza na rynek 70 nowości. To publikacje różnego typu: zarówno powieści, literatura dziecięca, jak i książki popularnonaukowe czy albumy. – Postawiliśmy sobie za cel wypromowanie polskich autorów – podkreśla Rafał Bielski, redaktor naczelny wydawnictwa.

W działalności wydawniczej oficyna stawia na jakość. Świadczą o tym nagrody przyznawane publikacjom wydawanym pod egidą Skarpy Warszawskiej: trzy nagrody KLIO (zwanej Noblem dla historyków), wręczane na Zamku Królewskim w Warszawie, dwie Nagrody ZAiKS im. Karola Małcużyńskiego w dziedzinie varsavianów czy nominacje do Nagrody m.st. Warszawy i Nagrody Wielkiego Kalibru Międzynarodowego Festiwalu Kryminału we Wrocławiu.

Skarpa Warszawska jest dziś również jednym z największych producentów audiobooków w Polsce.

Jedna z najstarszych e-księgarni

Tyle że w biznesie ten, kto nie idzie do przodu, się cofa. Żeby się dalej rozwijać, wydawnictwo postanowiło przejąć jedną z najstarszych księgarni internetowych w Polsce – istniejącą od 20 lat Inbook.pl. Jak mówił Rafał Bielski, wydawnictwo musiało wykonać krok naprzód, bo książka jako taka generalnie przenosi się do internetu, a synergia wydawnictwa z własnym dużym e-commerce przynosi najlepsze efekty.

Pojawienie się księgarni InBook w nowej odsłonie w sierpniu 2022 r. poprzedził rok prac przygotowawczych, podczas których opracowano nowe rozwiązania IT, zbudowano magazyn i stworzono nowy system księgowo-sprzedażowy. Dokapitalizowanie księgarni, która przedtem była firmą rodzinną, pozwoliło również na usprawnienie procesów logistycznych i stworzenie profesjonalnego call-center.

Opłaciło się. Dziś już widać, że nowy InBook odniósł sukces. Stoi za nim – jak przyznaje prezes InBook.pl – zespół programistów, „którzy tworzą cuda” (i właśnie za innowacyjne rozwiązania w e-commerce firma otrzymała Orła „Wprost”). Inne składowe sukcesu to promocje cenowe i poszerzenie asortymentu e-księgarni o produkty, które dotychczas nie były eksponowane w internecie. Co więc znajdziemy na wirtualnych półkach księgarni? Obok tradycyjnych książek oraz e-booków i audiobooków są tam podręczniki, światowe bestsellery oraz tanie książki. Książki to jednak nie wszystko: w ofercie księgarni są również m.in zabawki, przybory szkolne i biurowe oraz wiele więcej.

Mimo że handel książkami to bardzo trudny i konkurencyjny rynek, dziś Rafał Bielski chwali się, że już w pierwszym roku księgarni udało się potroić zyski. Chociaż – sądząc po badaniach czytelnictwa – czytanie staje się w Polsce coraz bardziej niszową rozrywką, na książkach wciąż więc można zarobić.