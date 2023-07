Polska zyskała kolejny duży festiwal. Inside Seaside już w listopadzie

Listopad w Polsce nie kojarzy się z dużymi imprezami muzycznymi, na których pojawiają się największe gwiazdy muzyki popularnej. Niszę postanowiło zapełnić Radio 357 oraz Agencja Eventowa LIVE., czyli organizatorzy dwudniowego festiwalu Inside Seaside, którego pierwsza edycja odbędzie się 11 i 12 listopada w halach AmberExpo w Gdańsku.

Inside Seaside 2023. Kto wystąpi?

Podczas wydarzenia, uczestnicy będą mogli wziąć udział w koncertach odbywających się na trzech scenach. Na pierwszą edycję organizatorzy zaprosili 30 artystów, zarówno najważniejszych przedstawicieli polskiej sceny muzycznej, jak i zagraniczne gwiazdy. W gdańskich halach AmberExpo wybrzmiewać będzie wiele gatunków muzycznych, w tym muzyka elektroniczna, jazz i rock.

W pierwszych ogłoszeniach na antenie Radia 357 organizatorzy poinformowali, że na gdańskiej scenie pojawią się Nothing But Thieves, Tom Odell, Sleaford Mods, Shame, Nils Frahm i Black Honey. Ogłoszono również pierwszych polskich artystów, którzy pojawią się na wydarzeniu. Są to m.in. Kaśka Sochacka, Leszek Możdżer, Dawid Tyszkowski i Kim Nowak.

Podczas festiwalu będzie można obcować również ze sztuką filmową. Na zadaszonym terenie zorganizowane zostanie kino Radia 357, do którego na seanse filmowe zaprosi festiwalowiczów Katarzyna Borowiecka. Ponadto uczestnicy imprezy będą mogli bawić się na silent disco, podczas którego za konsoletami staną dziennikarki i dziennikarze internetowego radia. Zaplanowano również panele dyskusyjne i wykłady. Na terenie festiwalu będzie można odwiedzić także specjalne strefy tematyczne, przestrzeń relaksu i foodcourt.

Bilety na wydarzenie

Dwudniowe karnety na gdański festiwal kosztować będą 449 i 357 złotych. Druga kwota dotyczy patronów i patronek Radia 357. Bilety jednodniowe kosztują 299 złotych oraz 249 złotych (patroni i patronki Radia 357). Ponadto dostępna jest opcja biletów VIP, których nabywcy będą mieli nielimitowany dostęp do oferty barowej oraz do menu przygotowanego przez współpracującego z wydarzeniem szefa kuchni. Za tę przyjemność będzie trzeba zapłacić 899 złotych (jeden dzień) lub 1599 złotych (karnet dwudniowy)

