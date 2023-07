Kwiat Jabłoni zaczyna „Od nowa”. Rodzeństwo zapowiada trzecią płytę

Do źródeł! – nawołuje Kwiat Jabłoni, dzieląc się z fanami najnowszym utworem zapowiadającym trzecią płytę zespołu. „'Od nowa' opowiada o pragnieniu wymazania z naszej przeszłości tego, co trudne i złe. Jest o tym, jak utarte schematy i przyzwyczajenia wpływają na aktualne relacje międzyludzkie. To wielkie marzenie o powrocie do początków” – czytamy w opisie utworu zamieszczonym na Instagramie.

Krótko po premierze utworu w serwisach streamingowych, na YouTube pojawił się teledysk wyreżyserowany przez Rodzeństwo Ejryszew. W klipie wystąpili m.in. znany z serialu „Ludzie i bogowie” Dawid Dziarkowski oraz Mateusz Płocha, którego widzowie telewizji kojarzyć mogą z seriali „Szadź” i „Pierwsza Miłość”.

Zacząć od nowa

W rozmowach promujących najnowszy singiel Kasia i Jacek podkreślają, że najnowszy utwór jest odpowiedzią na wydarzenia ostatnich lat. To ich odpowiedź na funkcjonujące w społeczeństwie podziały, będące przyczyną niekończących się sporów, a nierzadko kończące się wybuchem nienawiści. Niełatwa tematyka utworu kontrastuje z, dobrze znanymi fanom zespołu, brzmieniami mandoliny i pianina.

Rodzeństwo w swojej twórczości nie ucieka od komentowania rzeczywistości o czym w podcaście "Wprost o Kulturze" mówił Jacek Sienkiewicz.

– Skoro znaleźliśmy się w takiej sytuacji, że bardzo dużo osób może nas usłyszeć, to bardzo chcemy mówić o rzeczach, które są dla nas istotne i jakoś wpływać na rzeczywistość – powiedział.

Kwiat Jabłoni i jedyna taka trasa

Poza nową płytą, zespół ma w planach jesienną trasę koncertową, podczas której odwiedzi największe hale widowiskowe w Polsce. Kasia i Jacek zapowiadają, że będzie to jedyna polska trasa Kwiatu Jabłoni w tym roku. Zespół rozpocznie ja 4 listopada w Szczecinie, a zakończy 19 grudnia w Warszawie.

Podczas trasy Kwiat Jabłoni odwiedzi jeszcze: Wrocław, Gdańsk, Łódź, Katowice, Kraków, Lublin, Rzeszów, Poznań.

