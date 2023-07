Opisuje grzeszny świat przeniknięty religijnością. Jej książka stała się sensacją

Barbie Latza Nadeau, „Matki chrzestne. Kobiety mafii, które sięgnęły po władzę”, Wydawnictwo Albatros

Mafia w naszych oczach ma wizerunek ukształtowany przez kino – „Ojca chrzestnego” i jego naśladowców. To organizacja kierowana przez grupę otyłych starszych panów, kultywujących wartości rodzinne, ale bez przerwy spierających się o sfery wpływów, czyli o kasę i dziwnie pojmowany honor. Towarzyszy im stado bezwzględnych, uzbrojonych młodzieńców ślepo wykonujących polecenia bossów. Rzeczywistość jest oczywiście inna, nie tak malownicza, nie tak honorowa i bardziej okrutna. Wiadomo, że to mocno zhierarchizowana, patriarchalna organizacja, która nie przebiera w środkach w walce o maksymalizację zysków i bez litości niszcząca przeciwników. Książka amerykańskiej dziennikarki Barbie Latza Nadeau zagląda za jej kulisy i pokazuje, że choć ten wizerunek mafii jest prawdziwy, to jednak nie do końca.