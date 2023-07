Te 3 książki powinien znać każdy. „Literackie perełki przeżywają drugie życie”

Uczestnictwo w literaturze, tej chyba najświetniejszej zabawie, to nie tylko przebieranie w nowościach, którymi jesteśmy zasypywani, ale także powroty do książek i autorów, których pokrył kurz naszego zapomnienia, a które są prawdziwymi perełkami. Dzisiaj trzy takie utwory, które rozpoczynają drugie życie w naszych księgarniach. Ich autorzy to introwertyczny, ale wybitny Robert Walser, jedna z najważniejszych pisarek literackiego modernizmu Virginia Woolf i Lenora Carrington, ceniona pisarka i surrealistyczna malarka.

Rober Walser, „Wypracowania Fritza Kochera”, Państwowy Instytut Wydawniczy Robert Walser nie jest pisarzem modnym, ani popularnym, choć jest pisarzem ważnym. Szczyt jego aktywności twórczej – kiedy powstały jego najważniejsze utwory – przydarzył się europejskiej literaturze ponad sto lat temu, ale i wtedy nie budził Walser wielkiego zainteresowania i raczej skąpo jego utwory były omawiane przez krytyków. Był to bowiem czas rozmaitych literackich i w ogóle artystycznych eksperymentów, a Walser był pisarzem pod każdym względem skromnym, ba, uważał że jest literackim rzemieślnikiem – czyli jakby sam odsuwał się na margines literackiego fermentu i chował w skorupie prywatności. Ten szwajcarski, piszący po niemiecku, pisarz budzi jednak w ostatnich latach coraz większe zainteresowanie. Wraca do księgarń, choć jak się zdaje ekscytacji u czytelników nie budzi, wraca na warsztaty literaturoznawców, czego dowodem wydana niedawno ważna monografia Łukasza Musiała „Rojber. Występki Walsera”, która dla nieprzygotowanego czytelnika łatwą lekturą nie jest, ale otwiera wiele drzwi do tej twórczości i wyjaśnia jej tajemnice. Nie trzeba się więc zniechęcać i wejść w świat prozy Walsera, bo był to pisarz pod wieloma względami prekursorski.