Lanberry o walce ze snobizmem: „Snoblistka” trochę „poleciała” w zeszłym roku

Paulina Socha-Jakubowska: Czy gust muzyczny Polaków twoim zdaniem jakoś się zmienia, zmienił na przestrzeni ostatnich lat? Zastanawiam się, czy pisząc utwór od razu czujesz i wiesz, że to może być coś, co Polacy lubią najbardziej?

Lanberry: Naturalnie, on się zmienia i kształtują go różne czynniki. Wydaje mi się, że takim głównym czynnikiem, jeśli chodzi o najmłodszą grupę wiekową, jest TikTok. I to oznacza czasami naprawdę bardzo fajne rzeczy, np. w zeszłym roku mieliśmy ogromny trend związany z Kate Bush, co było„renesansem” Kate Bush. I to bardzo mi się podoba, że odkopujemy stare utwory, które zyskują drugą, trzecią, czwartą młodość? To jest wspaniałe (…).