Biedroń, Olbrychski i Kwaśniewska we wspólnym projekcie. Cofają się do czasów dzieciństwa

Rozmowy są ciekawe, niekiedy zabawne, choć częściej poważne, bo autorce udało się skompletować różnorodną grupę rozmówców. Ci zaś z ochotą cofają się do czasów dzieciństwa i naprowadzani pytaniami, opowiadają, co ich ukształtowało, jakie szczęśliwe przypadki kierowały ich życiem i sprawiły, że dzisiaj są kimś, kim warto się interesować. Właściwie nikogo z bohaterów książki nie trzeba przedstawiać, bo wszyscy są znani. To Daniel Olbrychski, Jolanta Kwaśniewska, Vincent V. Severski, Alicja Majewska, Irena Eris, Marcin Matczak, Małgorzata Chmielewska, Krzysztof Simon, Michał Kamiński, Dorota Sumińska, Robert Biedroń, Monika Zuber, Robert Korzeniowski i Adam Rapacki.