Arek Kłusowski ma „Zaległości w miłości”. „Układanie sobie życia po rozstaniu to karkołomne zadanie”

Każda strata, każde rozstanie, nie tylko miłosne, ale też przyjacielskie i zawodowe, to niezwykle silne przeżycie. Dla mnie porównywalne do pogrzebu, bo ktoś odchodzi z naszego życia. Następnie pozostaje wiele wspomnień, które o tym kimś przypominają. Układanie sobie życia po czymś takim to karkołomne zadanie – powiedział Arek Kłusowski w podcaście „Wprost o Kulturze”.