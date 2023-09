Kwiat Jabłoni w najnowszym utworze żegna się z toksycznymi relacjami

Jesienią ukaże się trzeci studyjny album zespołu Kwiat Jabłoni. W czwartek zdobywcy Bursztynowego Słowika podzielili się trzecim już singlem zapowiadającym to wydawnictwo. Utwór "Byłominęło" na tle pozostałych kompozycji rodzeństwa Sienkiewiczów odznacza się bardzo tanecznych charakterem.

Kwiat Jabłoni o toksycznych związkach

"Byłominęło", jak wskazują sami, autorzy to utwór, opowiadający o żegnaniu się z toksycznymi relacjami i otwieraniu się na nowe doświadczenia. „Utwór dedykujemy wszystkim, którym udało się wyrwać z toksycznego związku, odetchnąć pełną piersią i z lekkim sercem ruszyć dalej, by szukać szczęścia i dobrze się bawić. Mamy nadzieję, że tą taneczną, ale zarazem nostalgiczną piosenką wprawimy Was w dobry humor i podarujemy odrobinę wzruszenia” – czytamy we wpisie na Instagramie.

Tekst piosenki napisała Kasia Sienkiewicz, która chciała zamknąć w nim historię emocji towarzyszących takim rozstaniom. – To piosenka o rozstaniu, choć wcale nie o rozdartym sercu. Słowami i melodią chciałam spróbować wyrazić zarówno radość jak i smutek. Pierwsza z emocji wynika z poczucia ulgi, jaką przynosi wyrwanie się z ciężkiej międzyludzkiej relacji, a druga z trudności jakie zawsze pociąga za sobą rozstanie. Wszelkie końce mają w sobie smutek, ale mam wrażenie, że najczęściej wypływa z nich po czasie samo szczęście – powiedziała artystka.

Muzyce towarzyszy teledysk, w którym Kasia i Jacek Sienkiewiczowie tańczą pod wielką dyskotekową kulą. Za jego reżyserię odpowiada Rodzeństwo Ejryszew, funkcjonujące również jako DRAŻE, z którym zespół współpracował już wcześniej przy okazji przy okazji teledysku do pierwszego singla zapowiadającego album „Pokaz Slajdów” zatytułowanego „Od nowa”.

Czytaj też:

Są na szczycie, na koncerty przychodzą tłumy. „Mówimy, co nam się w Polsce nie podoba”Czytaj też:

Olbrzymi sukces na Instagramie, a teraz płyta. Nita: Pożegnałam się z kompleksami