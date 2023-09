Daria ze Śląska prezentuje „Ducha”. „Krótka historia o tęsknocie”

Daria ze Śląska jest autorką jednego z najgłośniejszych debiutów tego roku. Pochodząca z Katowic artystka ma za sobą intensywne lato, podczas którego zagrała na niemal wszystkich najważniejszych imprezach muzycznych z OFF Festivalem i Męskim Graniem na czele. Piosenkarka nie spoczywa jednak na laurach i już niebawem rusza w jesienną trasę koncertową.

Zanim trasa się zacznie, Daria oddaje uszom fanów nową kompozycję, która zapowiada jej minialbum, mający ukazać się już wiosną przyszłego roku. Piosenka zatytułowana „Duch” świetnie wpisuje się w klimat płyty „Tu była”, ale jednocześnie wyznacza początek kolejnego etapu w karierze artystki.

„Duch to krótka historia o tęsknocie i nieobecności. To przeczucie dogasającej relacji, z którą nic już nie da się zrobić” – napisała Daria na Instagramie.

Daria ze Śląska lubi, kiedy jest dziwnie

Jeszcze prze premierą płyty Daria ze Śląska odwiedziła podcast „Wprost o Kulturze”, w którym opowiedziała o swoich przygotowaniach do debiutu, inspiracjach i pracą nad przejmującymi tekstami swoich utworów. Artystka podkreśliła, że zawsze pociągała ją niecodzienna estetyka. – Dziwactwo siedzi we mnie od zawsze. Ciągnie mnie do takich dziwnych sytuacji i niedopowiedzeń, dlatego ten obrazek trochę tak wygląda. Jestem bardzo zadowolona, że ludzie czytają to w ten sposób – mówiła.

Nadchodząca, jesienna trasa koncertowa, będzie pierwszą samodzielną trasą Darii ze Śląska. Piosenkarka choć jest debiutantką, to już teraz gromadzi przed sceną pokaźne tłumy.

– Kiedy widzę dużo ludzi na koncercie, to jest dla mnie najlepsza rzecz, jaka może się wydarzyć. To daje super motywację, by robić to dalej (…). Odczuwam wtedy czystą radość z tego, że ktoś ma okazję posłuchać tego nad czym pracowałam kilka lat – wyznała. – Na scenie czuje się najlepiej na świecie, to jest moje miejsce. Nie mam na niej jakiejś wielkiej tremy, która mogłaby mnie paraliżować – dodała gościni podcastu „Wprost o Kulturze”.

