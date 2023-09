Dosadne słowa Krzysztofa Zalewskiego ze sceny. „Je**ć PiS i Konfederację”

W ostatnich dniach Krzysztof Zalewski uświetnił swoją obecnością Yass! Festival, który odbywa się w Arcyksiążęcym Browarze Zamkowym w Cieszynie. W trakcie koncertu muzyk pozwolił sobie na polityczny manifest. – A jeszcze w międzyczasie są wybory, które leżą mi na sercu. To pozwolę sobie powiedzieć dwie rzeczy: po pierwsze je**ć PiS, a po drugie je**ć Konfederację – powiedział wokalista ze sceny.

Krzysztof Zalewski uderza w Sławomira Mentzena

– Bo słuchajcie, niezależnie, jaki kto ma pogląd gospodarczy, ja szanuję różne wybory życiowe: jedni wolą Margaret Thatcher i Miltona Friedmana, inni wolą socjalizm, ale jak w kraju Oświęcimia i Majdanka wychodzi mi frajer i mówi »nie dla Żydów, nie dla homoseksualistów« to niech spi****la – dodał artysta.

W ten sposób Krzysztof Zalewski nawiązał do słów jednego z liderów Konfederacji – Sławomira Mentezena. W 2019 roku polityk wypromował niesławną piątkę Mentzena, od której obecnie się odżegnuje. — Nie chcemy Żydów, homoseksualistów, aborcji, podatków i Unii Europejskiej – mówił wówczas.

Polityczne manifesty Krzysztofa Zalewskiego

Nie była to pierwsza politycznie zaangażowana wypowiedź Krzysztofa Zalewskiego. – Nie wchodząc w komentarze i polemiki, wydaje mi się, że jest to współczesna wersja hasła znanego naszym rodzicom: precz z komuną – mówił w programie Onet Rano o słynnych ośmiu gwiazdkach. — Wypadałoby, żebym jako autor roku coś autorskiego powiedział. To może powiem tak: ci, co tak mówią, chyba mają rację. Pięć gwiazdek, trzy gwiazdki i Konfederację — wykrzykiwał z kolei podczas gali Fryderyków 2021.

W ubiegłym roku podczas Earth Festivalu, który odbywa się w Uniejowie muzyk nawiązał do katastrofy ekologicznej na Odrze. – Mam taki gorący apel do tych, którzy siedzą na górze. Przestańcie pleść farmazony, że Niemcy odwrócili bieg Odry i nas zatruwają – stwierdził nawiązując do materiałów emitowanych m.in. w „Wiadomościach” TVP.

– Przestańcie pleść bzdury, że mityczny Tusk z rogami wyszedł w nocy i pozatruwał wszystkie rzeki. Wyjaśnijcie tą sprawę i oddajcie nam naszą Odrę. Kradniecie, to chociaż nas nie trujcie – apelował muzyk, po czym wykonał cover utworu „Help” Beatlesów.

