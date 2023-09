Festiwal Filmowy w Gdyni. Cielecka i Nieradkiewicz błyszczą we wstrząsającym „Lęku”

Seans najnowszego filmu Sławomira Fabickiego nie należy do przyjemnych. To nie jest kino umilające czas i mające nieść rozrywkę. „Lęk” z uwagi na swoje tempo nie poddaje widzów żadnym wstrząsom, ale z sali kinowej i tak wychodzi się wstrząśniętym. Właśnie tego oczekuję od filmów walczących o festiwalowe nagrody i takie obrazy chcę zabierać ze sobą domu z Festiwalu Filmowego w Gdyni. Jeśli w kinie szukamy nieoczywistych emocji i poruszeń, to „Lęk” dostarcza ich w olbrzymiej dawce.