Producentka „Znachora”: Mój ojciec był lekarzem. Zmarł nagle, jemu dedykuję film

Sylwia Szostak: Jakie macie nastroje?

Magdalena Szwedkowicz: Bardzo pozytywne. Mamy poczucie, że zrobiliśmy dobrą robotę i jesteśmy dumni z efektu końcowego. Ten projekt pod każdym względem jest wyjątkowy, pod kątem budżetu, ilości dni zdjęciowych i talentu kreatywnego zaangażowanego w proces twórczy. Teraz tylko czekamy na opinie widzów, bo to właśnie widz ożywia projekt filmowy. Podeszliśmy z pokorą i wielką serdecznością do tej historii.

Oddaliśmy jej serce, i wydaje mi się, że to widać w obrazku.

Michał Gazda: Być może jest to rodzaj emocjonalnego masochizmu, ale ja lubię taki przedpremierowy stres. Wszystko co robimy jako filmowcy, wynika z chęci opowiadania ludziom historii. Wydaje się, że ten moment konfrontacji z widzem to jest właśnie najszlachetniejsze przeżycie związane z moim zawodem.