Gdzie jest miejsce na design? Nowy projekt w obszarze kultury i edukacji

Myślą przewodnią tego wydarzenia jest przekonanie, że design utożsamiany do niedawna z przemysłem i biznesem, powinien być powszechnie wykorzystywany w projektach edukacyjnych i w kreowaniu innowacji społecznych. Jednocześnie – metodologicznie – projekty te zawsze były winne toczyć się interdyscyplinarnie i transdyscyplinarnie na styku różnych dziedzin, co także jest podstawą procesu wzorniczego.

Z drugiej strony „aż 75 proc. pracujących w zawodzie designerów nie planuje w przyszłości pracy nad projektami społecznymi”. Czy zatem jest szansa, aby wzornictwo wspomogło przedsięwzięcia związane z kulturą w różnych obszarach i na różnych poziomach, od opracowywania procesów wew. i zew. po jednostkową percepcję i społeczne zachowania i interakcje?

Jak połączyć design i kulturę?

Sprzymierzeńcem w tym wyzwaniu może być szeroko rozumiana akceptacja do włączenia wzornictwa w budowaniu oferty w działalności jednostek Kultury: teatrów, instytucji muzycznych i rozrywkowych, kin, muzeów, bibliotek, galerii sztuki, ośrodków kultury, klubów i świetlic, ośrodków artystycznych, w działalności związanej z dziedzictwem narodowym, kultywowaniem tradycji, zainteresowaniem historią, z dziełami sztuki, zabytkami, z projektowaniem przestrzeni, architekturą, w działalności związanej z produkcją wydawniczą i filmową, organizacją imprez artystyczno-rozrywkowych, z przemysłem usług kultury i usług kreatywnych, aż po uczestnictwo w Kulturze w różnych przekrojach.

Oferta skierowana jest do szeroko rozumianego środowiska Kultury, instytucji kultury, do osób zarządzających oraz mających wpływ na budowanie oferty, do młodzieży aplikującej na studia wzornicze i studentów tych kierunków, do projektantów, do entuzjastów wzornictwa i odbiorców kultury.

Harmonogram wykładów

wtorek, 24 października 2023, godz.16:00 – Bożena Gargas – Czy jesteśmy gotowi na „design thinking”

poniedziałek, 30 października 2023, godz. 16:00 – Ewa Gołębiowska – Myślenie projektowe – regionalne studium przypadku

piątek, 3 listopada 2023, godz. 16:00 – Marek Adamczewski – Designer – plastyk czy product manager?

wtorek, 7 listopada 2023, godz. 16:00 – Marek Wysocki – Kultura dostępna dla wszystkich

oraz

piątek, 10 listopada 2023, godz. 14.00 – Seminarium

zaproszenie do dyskusji nad możliwymi metodami włączenia procesu wzorniczego do budowania oferty w Kulturze.

Wykłady i seminarium odbywają się online. Udział we wszystkich spotkaniach jest bezpłatny, ale decyduje kolejność zgłoszeń. Więcej informacji i formularz zgłoszeniowy:

https://wntuf.pl/design-w-kulturze/

Projekt jest realizowany przez WNTUF z dofinansowaniem Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura – Interwencje. Edycja 2023.