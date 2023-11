„Jeepem” do kariery. Julia Rocka pandemiczną nudę zamieniła na nominację do Fryderyka

Zaczęło się podczas pandemii i telefonu od kumpla z liceum. To miała być tylko jednorazowa akcja, sposób na przełamanie nudy i wyzwolenie twórczej energii. Okazało się jednak, że życie miało zupełnie inne plany. Julia Rocka nigdy nie marzyła o nagrywaniu płyt i koncertowaniu, a teraz ma już na koncie pierwszą nominację do Fryderyka.

– Wydaje mi się, że nadal nie jestem na to do końca gotowa i mam czasem wrażenie, że to sen. Ale to bardzo fajne uczucie. Cieszę się, że cały czas mogę się rozwijać, uczyć się śpiewać i grać koncerty – powiedziała w rozmowie z „Wprost”.