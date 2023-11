Sobień-Górska o kontrowersyjnej scenie w filmie „Lęk”: To nie „seks między siostrami”. To akt łaski

Słuchanie podcastu i czytanie całości treści w dniu premiery nowego odcinka dostępne jest jedynie dla stałych Czytelników „WPROST PREMIUM”.



Paulina Socha-Jakubowska, „Wprost”: Scenariusz do filmu „Lęk” powstał, jak wyczytałam, już dobrych kilka lat temu.

Monika Sobień-Górska: Zaczęłam go pisać w 2015 roku. To był taki pomysł, projekt, z którym przyszłam do szkoły filmowej Wajdy, na kurs scenariuszowy SCRIPT. Chciałam go rozwijać właśnie w formie scenariusza filmowego.

Nigdy wcześniej nie pisałam scenariuszy. Nic dla filmu, a już szczególnie w takim wymiarze pełnometrażowym. Jestem z zawodu dziennikarką, przez wiele lat ten zawód regularnie uprawiałam, piszę książki, więc byłam rozpisana, ale nie miałam takiego doświadczenia filmowego.

A jednocześnie impulsem, który mnie pchnął do tego, żeby taki temat poruszyć, była prawdziwa historia. W tym sensie prawdziwa, że w 2013 roku poznałam kobietę, która była postawiona przed takim dylematem, jak grana przez Martę Nieradkiewicz filmowa Łucja.

Była to kobieta, którą przyjaciółka – w zaawansowanym stadium choroby terminalnej – poprosiła o to, żeby pojechała z nią do jednej z klinik celem zakończenia życia na własnych warunkach.

Nie mogła o to poprosić nikogo z rodziny, bo rodzina stanowczo odmawiała jej takiego prawa i też nie chciała uczestniczyć w takiej właśnie formie odejścia, jaką ona sobie wybrała i zaplanowała. Była zdesperowana, poprosiła tę swoją przyjaciółkę. I ja tę dziewczynę poznałam.