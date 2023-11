Pan Kleks rusza w trasę! Jego Muzyczna Szkoła Wyobraźni odwiedzi siedem miast

Był królem wyobraźni dzisiejszych rodziców, a teraz może stać się nim dla kolejnego pokolenia. Pan Kleks i jego Muzyczna Szkoła Wyobraźni ruszają w trasę z multimedialnym widowiskiem „Akademia Pana Kleksa na żywo”.

Pan Kleks dla każdego

Organizatorzy trasy koncertowej zapewniają, że wydarzenie trafi nie tylko do najmłodszych. Koncertowa odsłona przygód Pana Kleksa i jego kolorowej, bajkowej Akademii, to duża porcja zabawy i edukacji dla całej rodziny, w której każdy znajdzie coś dla siebie. Magiczna i angażująca opowieść o nieograniczonych możliwościach zwłaszcza dziecięcej wyobraźni, zrealizowana w wyjątkowej formule. Razem z fantastycznymi bohaterami, uczestnicy koncertów przeżyją niezapomnianą przygodę, która poza rozrywką, dostarczy im również okazji do rozwijania własnych umiejętności oraz nauki tolerancji i otwartości na świat.

Kilka tygodni po tym, jak do polskich kin wejdzie najnowszy film na motywach popularnej książki Jana Brzechwy, jej bohaterowie ruszą w spektakularną trasę po największych halach widowiskowych w kraju, by zabrać wszystkich uczestników w ekscytującą podróż do krainy kreatywności. Tym razem na żywo.

Akademia Pana Kleksa na żywo – Muzyczna Szkoła Wyobraźni – trasa:

24.02 – Łódź, Atlas Arena

2.03 – Wrocław, Hala Stulecia

16.03 – Poznań, MTP Pawilon 3A

24.03 – Warszawa, COS Torwar

13.04 – Gdańsk/Sopot, ERGO ARENA

20.04 – Kraków, TAURON Arena Kraków

27.04 – Katowice, Spodek

Trasa Akademia Pana Kleksa na żywo – Muzyczna Szkoła Wyobraźni to mnóstwo wizualnych i muzycznych niespodzianek. Z ich pomocą, świat znany z książki czy najnowszej, filmowej odsłony „Akademii Pana Kleksa”, stanie się na wyciągnięcie ręki.

Bilety na wydarzenie można kupić na stronach ebilet.pl.

