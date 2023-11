NA ŻYWO: Spotkanie z autorami książki „Polowanie. Jak się w Polsce niszczy biznes”

We wtorek 21 listopada, w dniu premiery książki „Polowanie. Jak się w Polsce niszczy biznes” , w Faktycznym Domu Kultury w Warszawie zorganizowane zostało spotkanie z autorami. Dziennikarze „Wprost”: Helena Kowalik i Szymon Krawiec odpowiadają na pytania prowadzącego rozmowę Mariusza Szczygła, prezesa Fundacji Instytut Reportażu, która wieczór organizuje.

Pierwsza taka książka na rynku

Książka „Polowanie. Jak się w Polsce niszczy biznes” , która ukazała się nakładem wydawnictwa „Wprost” opowiada historie 11 polskich przedsiębiorców i menadżerów, których kariery i biznes zostały zniszczone na skutek działania aparatu państwa. „Z piętnem przestępców trafili do aresztów, a następnie na ławę oskarżonych. Chociaż wielu z nich ostatecznie udowodniło swoją niewinność, to za błędy państwa zapłacili zszarganą reputacją, bankructwem, próbami samobójczymi. O powrocie do robienia biznesu w Polsce prawie nikt z nich już nie myśli” – piszą autorzy.

Jeden z bohaterów książki został doprowadzony do bankructwa, bo nie chciał dać łapówki. Kolejny próbował odebrać sobie życie, rzucając się pod pociąg. Kiedy po latach procesu usłyszał wyrok uniewinniający, dostał zawału serca. Z jeszcze innego służby chciały zrobić w areszcie pedofila.

Dramatyczne historie biznesmenów autorzy zestawili z wywiadami z sędziami, adwokatami i przedstawicielami niezależnych instytucji, które monitorują dostęp obywateli do sądów. Jak podkreślają Szymon Krawiec i Helena Kowalik, ich publikacja jest pierwszą książką na polskim rynku wydawniczym, która pokazuje systemowe niszczenie przedsiębiorców.

Gdzie można kupić książkę?

Książka będzie do kupienia m.in. w salonach Inmedio, Relay, Świat Książki czy na Empik.com. Pojawi się również w wielu innych księgarniach – stacjonarnych i internetowych. Cały czas jest również do kupienia przez naszą stronę internetową w atrakcyjnych cenach i pakietach.

