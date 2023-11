Jak nazywa się Banksy? Imię odkryto w archiwalnym wywiadzie

Brytyjski artysta Bansky to żyjąca legenda street artu. Jego słynne prace, poruszające kwestie polityczne i społeczne, pojawiają się na ulicach Londynu i w innych miejscach na świecie. Jednak artysta swoją prawdziwą tożsamość ukrywa przed odbiorcami.

BBC przypomniało ostatnio nagranie z 2003 roku, w którym reporter Nigel Wrench zapytał go, czy nazywa się „Robert Banks”, na co artysta odpowiada: „To Robbie”.

Prawdziwę imię Banksy’ego od dawna jest przedmiotem spekulacji w sieci i w świecie sztuki, z sugerowanymi odmianami Robina, Roberta i Robbiego.

Kim jest Banksy? Autor odsłuchał oryginalnego wywiadu

Artysta – wówczas dwudziestokilkuletni udzielił wywiadu byłemu korespondentowi BBC ds. sztuki, latem 2003 r., przy okazji otwarcia wystawy Turf War we wschodnim Londynie. Edytowana wersja została wyemitowana w lipcu tego roku w programie BBC PM. Jednak nie cały materiał został wykorzystany.

Wiele lat później autor słuchał podcastu The Banksy Story, co skłoniło go do odsłuchania pełnego wywiadu na minidysku w swoim domu. Jest to jeden z najwcześniejszych znanych wywiadów radiowych z tajemniczym artystą.

Rąbka tajemnicy na temat swojej prywatności Bansky uchylił w książce „Banksy. Wojna na ściany”. „Wbrew własnemu zdrowemu rozsądkowi i pozostając w zgodzie z prawem, Banksy podkreśla, że powinien być identyfikowany jako autor tej publikacji” – można przeczytać już na wstępie książki wydanej nakładem SQN.

Artysta od lat walczy z postrzeganiem graffiti jako przejawu wandalizmu. Podkreśla, że nie jest ono „najniższą formą sztuki”, a tak naprawdę „najbardziej uczciwą formą sztuki, do tego ogólnodostępną”. „Nie ma w niej hipokryzji ani nadęcia, jest wystawiana na najlepszych ścianach w mieście, nikogo nie zrazi cena biletu” – argumentował.

Czytaj też:

Byłam w niedocenianym mieście w Anglii. Clifton Bridge i prace Banksy'ego to początekCzytaj też:

Zniszczono mural Banksy'ego w Reading. „Team Robbo!”