Ruszył ArteKino Festiwal. Filmy młodych reżyserów za darmo

Część z tych produkcji była już prezentowana na międzynarodowych festiwalach filmowych, m.in. w Locarno, Rotterdamie czy Salonikach zdobywając nominacje i wyróżnienia. Wydarzenie jest dostępne pod linkiem: https://www.arte.tv/pl/videos/RC-024589/artekino-festival-2023/ i ma na celu popularyzację kina europejskiego, a także wspieranie oraz promowanie młodych, obiecujących twórców.

W ramach tegorocznej edycji ArteKino Festival widzowie mają niepowtarzalną okazję, aby obejrzeć bezpłatnie 10 filmów m.in. z Niemiec, Portugalii, Grecji, Hiszpanii czy Norwegii. Filmy poruszają problemy, z jakimi mierzą się współczesne społeczeństwa, takie jak poszukiwanie swojej tożsamości, stawianie czoła samotności czy skomplikowane relacje rodzinne. – ArteKino Festival daje nam szansę poznania młodej i niezależnej kinematografii, poszerzenia swojej perspektywy i wniknięcia w cudzą optykę – mówi Berenika Wyrzykowska-Novi, redaktorka naczelna polskiej wersji ARTE.tv, tym samym podsumowując wartość artystyczną festiwalu, jak i samej jego twarzy, filmu „Vamos a la playa”.

W ramach festiwalu ArteKino w czwartek, 30 listopada w stołecznej Kinotece odbył się przedpremierowy pokaz niemiecko-kubańskiego filmu „Vamos a la playa” w reżyserii Bettiny Blümner, w którym zagrał Jakub Gierszał („Sala samobójców”, „Najlepszy”, „Pokot”). Film portretuje młodość – uczucia, relacje i rozterki młodych ludzi na tle gorących, egzotycznych plaż Kuby. Opowiada o pierwszej miłości, namiętności i fascynacji drugą osobą, ale także o relacjach z rodzicami i tworzeniu własnego ja w kontrze do tych, którzy nas wychowali. Z jednej strony pokazuje beztroskę i radość bycia, a z drugiej poczucie odpowiedzialności za nierówności występujące na świecie, który sami tworzymy. Próbę walki z systemem, niezgodę na obowiązujące w zachodnim świecie normy, poszukiwanie prostych wartości i uczuć. W swoim obrazie reżyserka ukazała różnice kulturowe wynikające z nierówności ekonomicznych. Świat, gdzie bogaty spotyka się z biednym, rządzi się innymi prawami, dlatego fascynuje i przyciąga. Reżyserka bawiła się nieco z widzami, pytając o to, jak interpretujemy feminizm, ile prawdy jest w stereotypach oraz w jaki sposób rozumiemy pomaganie innym. – Był to projekt, w który włożyłam całe swoje serce. Wymagał on od nas wiele odwagi i energii. Studiowałam przez pewien czas na Kubie, dlatego chciałam nakręcić film o Niemcach, Europejczykach, którzy odwiedzają tę odległą wyspę. Zależało mi, aby uchwycić różnice kulturowe z europejskiej perspektywy, zachowania turystów i mieszkańców – mam nadzieję, że mi się to udało – mówiła reżyserka filmu, Bettina Blümner. Produkcja jest dostępna pod linkiem:

Jakie filmy zostaną zaprezentowane?

W tym roku podczas festiwalu ArteKino będzie można obejrzeć portugalską produkcję „The Sibil” w reżyserii Eduardo Brito. Jest to adaptacja powieści Augustiny Bessy-Luís, która przedstawia relację młodej dziewczyny oraz jej ciotki. Wyraziste postaci, między którymi znakomicie ukazano mieszankę zazdrości i podziwu, zamieszkujące małe miasteczko w północnej Portugalii. Historia została stworzona na podstawie wspomnień pisarki i historiii jej rodzinnych relacji z młodzieńczych lat. Z kolei „.Dog” pokazany podczas oficjalnej selekcji na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Salonikach to opowieść o Dimitrisie, który wierzy, że może nadrobić stracony czas i nawiązać głęboką relację z ojcem, który spędził wiele lat w więzieniu. Naiwne oczekiwania młodego chłopaka szybko zostają zweryfikowane przez brutalną rzeczywistość, kiedy jego ojciec postanawia ukazać swoje prawdziwe oblicze. Widz zostaje postawiony przed bardzo ważnym pytaniem: co jest ważniejsze, miłość czy sprawiedliwość. Kolejny tytuł, hiszpańska produkcja „Pustka i ja” prezentowana na MFF w Rotterdamie, to opowieść rozpoczynająca się w momencie, gdy u Raphi zostają zdiagnozowane zaburzenia tożsamości płciowej. Obraz prezentuje proces przemiany i odnajdywania swojego prawdziwego „ja”. Bardzo szybko okazuje się jednak, że droga do akceptacji samego siebie jest często trudniejsza, niż nam się wydaje. Widzowie będą mogli również zobaczyć pokazywany podczas MFF w Locarno film „Siostro, co rośnie na skażonej ziemi?”, którego reżyserka została okrzyknięta przez krytyków nadzieją niezależnego kina norweskiego. Poruszająca historia skomplikowanej relacji sióstr, która zostaje wystawiona na wielką próbę przez chorobę psychiczną starszej z nich. Film prowokuje do rozważań nad relacjami między ludźmi, zrozumieniu siebie nawzajem, zaufaniu sobie. Reżyserka stara się także pokazać ważną rolę samej natury.

Podczas trwania festiwalu ArteKino każdy z widzów może wziąć udział w głosowaniu i oddać swój głos na najlepsze europejskie produkcje. Zwycięski film zostanie nagrodzony Europejską Nagrodą Publiczności, a reżyser otrzyma nagrodę w wysokości 20 000 euro. Widzowie, którzy wezmą udział w głosowaniu, będą mieli szansę na wygranie biletów na kolej Interrail dla dwóch osób. Ponownie pojawi się także Nagroda Jury Młodych Widzów, której wartości wynosi 10 000 euro. Przyznawana jest ona przez młodych Europejczyków, wśród których znalazła się także osoba z Polski, w wieku od 18 do 25 lat we współpracy z programem Erasmus+.

Festiwal ArteKino to kilkanaście filmów pełnometrażowych stworzonych przez obiecujących młodych europejskich reżyserów. Dostępne są one bezpłatnie w 32 krajach Europy na bezpłatnej platformie ARTE.tv. Dyrektorem artystycznym Festiwalu ArteKino jest Olivier Père, francuski producent filmowy, który w latach 2009-2012 był dyrektorem artystycznym Festiwalu w Locarno, a wcześniej przez 5 lat odpowiadał za jedną z sekcji w MFF w Cannes. Wydarzenie jest organizowane dzięki wsparciu z programu Unii Europejskiej Europe Creative Media przez Fundację ArteKino, na której czele stoi Rémi Burah. Patronami wydarzenia została marka Chanel oraz dom sztuki Goossens, tworzący statuetki w kategorii Europejskiej Nagrody Publiczności oraz Nagrody Młodego Jury.

FILMY PREZENTOWANE W RAMACH FESTIWALU ARTEKINO

VAMOS A LA PLAYA

REŻ. BETTINA BLÜMMER (NIEMCY, KUBA)

THE SIBIL (A SIBILA)

REŻ. EDUARDO BRITO (PORTUGALIA)

.DOG

REŻ. YIANNA AMERCANOU (CYPR, GRECJA)

PUSTKA I JA (MI VACÍO Y YO)

REŻ. ADRIAN SILVESTRE (HISZPANIA)

SPLENDID HOTEL

REŻ. PEDRO AGUILERA (FRANCJA)

SIOSTRO, CO ROŚNIE NA SKAŻONEJ ZIEMI? (DEN SISTE VÅREN)

REŻ. FRANCISKA ELIASSEN (NORWEGIA)

SUNDAYS

REŻ. ALETHEA AVRAMIS (GRECJA, FRANCJA)

FISHBONE

REŻ. DRAGOMIR SHOLEV (BUŁGARIA, RUMUNIA)

LAYDYBITCH

REŻ. PAULA KNÜPLING, MARINA PRADOS (NIEMCY)

NO ONE’S WITH THE CALVES (NIEMAND IST BEI DEN KALBERN)

REŻ. SABRINA SARABI (NIEMCY)

