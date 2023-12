Sztuka jest wszędzie! Laureaci 5. edycji ART in Architecture festival

Za nami piąta już edycja konkursu ART in Architecture festival skierowanego do architektów i inwestorów, którego celem jest zachęcenie do współpracy z artystami przy realizacji swoich projektów, poprzez promocję szerszego wprowadzenia sztuki do przestrzeni prywatnej, publicznej i obiektów komercyjnych. Podobnie jak w ubiegłych latach, poziom nadesłanych prac był bardzo wysoki.

Zgłoszone projekty oceniało jury w składzie (wg kolejności alfabetycznej): Bartosz Haduch (Naarchitektura), Aleksander Jankowski (Jankowski i Opyrchał Pracownia Projektowa), Agnieszka Leszczyńska-Mieczkowska (Art in Architecture), Weronika Libiszowska (Kudlickawithpartners), Krystyna Łuczak-Surówka, Przemo Łukasik (architekt), Ivo Nikić (artysta), Krzysztof Renes (artysta), Marta Sękulska-Wrońska (WXCA), Marta Zielińska (PAIH) i Oskar Zięta (artysta). Do grona jurorów z ramienia festiwalu dołączyła także Maria Miland, będąca jego współtwórcą.

Znakomite jury, pod przewodnictwem architekta Przemo Łukasika, po burzliwych obradach wyłoniło laureatów tegorocznej edycji w pięciu kategoriach konkursowych. Przedstawiamy wszystkie nagrodzone i wyróżnione projekty.

Kategoria HOTEL

Pierwsze miejsce

W kategorii HOTEL pierwsze miejsce zajęła pracownia Paradowscy Studio, która wraz z inwestorem Hotel PURO na Starym Mieście w Krakowie oraz kuratorką sztuki Zofią Zakaryan stworzyła niesamowite wnętrza hotelowe, gdzie można podziwiać prace Tomasza Opalińskiego, jak również Tomasza Barana, Jakuba Woynarowskiego oraz Wojciecha Ireneusza Sobczyka.

Tworzenie miejsc jest opowieścią o ludziach. Ich potrzebach i aspiracjach. Jawie i śnie. Wśród tych opowieści hotele – kapsuły czasu w podróży. Nie tylko naszej podróży, ale i tej, w którą zabierają nas ich przestrzenie. Hotele to miejsca poza codziennością. Miejsca, w których stajemy się bohaterami innych historii. Tym bardziej ciekawa to kategoria konkursowa, a wraz z nią analiza naszej potrzeby i miłości do sztuki oraz wnętrz.

Nagrodzony hotel jest jednym z wielu stworzonych w różnych miastach we współpracy w wieloma twórcami. Ci sami inwestorzy. Miasta o różnej tożsamości. Koncepcja rozwijana przez lata w oparciu o sztukę, design, indywidualny kontekst i otwartość. Koncepcja, którą muszę przyznać z uznaniem obserwuję od lat.

Sieć hoteli, a tak naprawdę opowieści o wielości w jedności. Na tyle różnorodna i zarazem spójna, że kilka lokalizacji tego konceptu znalazło się nie tylko w tegorocznym konkursie, ale również na szczycie wyborów grona jurorów w tej kategorii. Nie mieliśmy wątpliwości jaka narracja o sztuce we wnętrzach hotelowych jest najlepsza. Taka, która nie stawia granic między wnętrzem a sztuką.

Z rodziny najlepszych wybraliśmy zwycięzcę.

Hotel w mieście artystów, w samym jego centrum, gęstym od historii i tradycji. Łatwo tu i trudno zarazem rozmawiać o sztuce. Wiem to bardzo dobrze, wszak to moje rodzinne miasto. Tym bardziej doceniam opowieść językiem form, światłem kolorów, kontekstem materii. Pisaną nowocześnie i zarazem podkreślającą kunszt oraz intencje. Zainspirowaną tym, co było. Pełną kontekstów, smaków, emocji – tak wybór jury uzasadnia Krystyna Łuczak-Surówka.

Wyróżnienie

W tej kategorii jury przyznało także dwa wyróżnienia. Pierwsze z nich zdobyło studio projektowe z Londynu DeSallesFlint oraz inwestor Hotel PURO Warszawa wraz z kurator sztuki Zofią Zakaryan za wnętrze hotelu z pracami m.in. Karoliny Bielawskiej, Nicolasa Grosspier, Magdaleny Karpińskiej Małgorzaty Szymankiewicz oraz Mariusza Tarkawian.

Wyróżnienie

Drugie z wyróżnień otrzymała architekt Mariola Tomczak oraz inwestor H15 Boutique Hotel w Warszawie za realizację z pracami m.in. Rity Zimmermann.

Projekt H15 wyróżnia się nie tylko wyjątkową estetyką, lecz przede wszystkim mistrzowskim połączeniem funkcjonalności i sztuki w przestrzeni hotelowej. Architektura Marioli Tomczak podkreśla unikalność hotelu, tworząc harmonię pomiędzy designem a praktycznością, historią i nowoczesnością.

Inwestor Hotelu H15 Boutique wykazał się wizją i zaangażowaniem w kreowanie niezwykłego miejsca, które nie tylko spełnia oczekiwania podróżnych, lecz staje się samą sztuką. Rita Zimmermann oraz zespół realizacyjny zaszczycili projekt doskonałym wykonaniem, oddając hołd najmniejszemu detalowi.

Łącząc funkcjonalność z estetyką, projekt H15 nie tylko oferuje komfortowe warunki pobytu, ale także przenosi gości w fascynującą podróż przez świat sztuki kolażu. Za tę wyjątkową równowagę pomiędzy formą a funkcją, przyznajemy wyróżnienie temu inspirującemu projektowi – uzasadnia wybór jury Ivo Nikić.

Kategoria MIESZKANIE/DOM

Pierwsze miejsce

W tej kategorii laureatem została pracownia Ovo Grąbczewscy Architekci oraz inwestor PK INVESTMENTS ALPHA, LLC. Jury doceniło realizacja wnętrz dwóch mieszkań na Nikiszowcu w Katowicach inspirowanych twórczością Pawła Wróbla.

Najważniejsze i najtrudniejsze zarazem w projektowaniu, to zrozumieć kontekst. Nie zawsze jest oczywisty i łatwy do odgadnięcia. Najlepiej, jeśli się go poczuje.

Mieszkanie na Nikiszowcu jest mieszkaniem w specyficznym, śląskim kontekście, z dostępem do naturalnego światła tylko od jednej strony. Robotnicze kamienice patronackie, zasiedlały kiedyś górnicze rodziny. Dzisiaj zastępuje je nowe pokolenie. Z ubocza, nie w centrum Katowic, Nikiszowiec przyciąga dziś nowych mieszkańców, którzy chcą tu zamieszkać, nie z wygody, komfortu, lecz z przekonania.

Projektant, podobnie jak i sami mieszkańcy czuje, szanuje i rozumie ten kontekst. Sięga po proste zabiegi architektoniczne łącząc je umiejętnie ze sztuką. Podobnie jak kiedyś na Śląsku, dziś również najważniejsza staje się kuchnia, a może bardziej otwarta przestrzeń. Zainspirowany twórczością Grupy Janowskiej, projektant celowo łączy architekturę ze sztuką w sposób zaplanowany i niedekoracyjny. Murale wykonane na ścianach są autentyczne. To nie reprodukcje, lecz rękodzieło Adama Plackowskiego – opiekuna Pawła Wróbla.

Architektura Śląska zawsze szukała piękna w szczerości, uniwersalności i optymalizacji. Taki jest ten projekt. Prosty, powściągliwy, szczery, lecz bogaty w treść i doznania – o zwycięskim projekcie mówi Przemo Łukasik.

Wyróżnienie

Wyróżnienie przyznano pracowni PL.ARCHITEKCI wraz z inwestorem prywatnym za realizację wnętrza DOMU S z pracami Wojciecha Iłendy, Katarzyny Ponieckiej, Renaty Ramon, Grzegorza Worpusa i Anny Zalewskiej.

Rozpoczynając nową inwestycję, już od pierwszego szkicu, przy odpowiednich zasobach zarówno tych materialnych jak i niematerialnych, posiadamy niewyczerpany potencjał i możliwości stworzenia obiektu czy przestrzeni, która sama dla siebie ma szansę być pewnym ideałem. Po drodze, napotykamy wiele pytań oraz problemów, na które łatwo jest dać złą odpowiedź czy chybione rozwiązanie.

Domu S należy do realizacji kompletnych. Zarówno na płaszczyźnie architektury, kompozycji, doboru sztuki i jej relacji z otaczającą przestrzenią, a przede wszystkim współpracy w triadzie Inwestor – Architekt – Artysta. W efekcie końcowym widoczna jest świadomość inwestorów, wspólne rozumienie wizji przez architektów i artystów oraz konsekwentne trzymanie się założenia, że zarówno otoczenie lasu, jak i wypełniająca dom sztuka są integralną częścią tego projektu.

Tak więc pytania znalazły swoje odpowiedzi, a problemy trafne rozwiązania. Nic tu nie jest przypadkowe. Wnętrze przeplata się z zewnętrzem. Podążasz za sztuką, a sztuka podąża za tobą. Malarstwo, rzeźba, sztuka użytkowa, design i architektura tworzą harmonijną przestrzeń życiową odpowiadającą na potrzeby ciszy, bliskości natury oraz sztuki – komentuje Krzysztof Renes.

Wyróżnienie

Drugie z wyróżnień otrzymała pracownia Oskar Firek Architects, także z inwestorem prywatnym, za realizację wnętrza domu AM HOUSE WARSZAWA z pracami Adama Bakalarza, Edwarda Dwurnika, Malwiny Konopackiej, Jana Możdzyńskiego, Nikodema Szpunara i Marcina Zawickiego.

Decyzja o uhonorowaniu tego projektu została podjęta po dokładnym rozważeniu jego wyjątkowych cech, w szczególności płynnej integracji dużej kolekcji dzieł sztuki, która doskonale współgra z projektem architektonicznym domu.

Architekci wykazali się głębokim zrozumieniem symbiotycznego związku między sztuką i architekturą, podnosząc projekt na poziom wyróżniający się w tej kategorii. Projekt domu służy jako płótno dla wybranej kolekcji dzieł sztuki, tworząc środowisko, które angażuje i wzbogaca doświadczenia widza. Umieszczenie dzieł polskich artystów w przestrzeni architektonicznej jest tu starannie zaaranżowaną choreografią, która poprawia ogólną estetykę przestrzeni, ale także przyczynia się do szerszej narracji kulturowej osadzonej w tkance architektonicznej. Ta celowa integracja sztuki i architektury tworzy harmonijny dialog między nimi, przekraczając konwencjonalne granice projektowania i zacierając granice między formą i funkcją.

Dbałość o szczegóły w doborze materiałów, oświetlenia i aranżacji przestrzeni dodatkowo podkreśla dążenie projektu do doskonałości. Kunszt architektów w równoważeniu wizualnego wpływu kolekcji dzieł sztuki z elementami architektonicznymi świadczy o wysokim poziomie rzemiosła i głębokim zrozumieniu wzajemnych zależności między sztuką a designem – uzasadnia wybór jury Weronika Libiszowska.

Kategoria PRZESTRZEŃ PUBLICZNA

Pierwsze miejsce

Pierwsze miejsce w kategorii PRZESTRZEŃ PUBLICZNA zdobyła pracownie Mode:lina™ oraz inwestor Concordia Design Wrocław za realizację Centrum konferencyjno – eventowego we Wrocławiu z muralem autorstwa Alicji Białej.

Zaprojektowana przez pracownię mode:lina Concordia Design Wrocław to immersyjna realizacja, która zaciera granicę pomiędzy wnętrzem a zewnętrzem obiektu. Wnętrze restauracji nie tylko nadaje samemu lokalowi wyrazisty charakter, ale też wykracza na zewnątrz i łączy się z przestrzenią miejską, oddziałuje na nią. Fresk autorstwa Alicji Białej stanowi w tym wszystkim idealne, estetyczne dopełnienie tej zapraszającej przestrzeni – komentuje Marta Sękulska-Wrońska.

Wyróżnienie

Pierwsze wyróżnienie przyznano zaś pracowni SUPERGUT STUDIO – Katarzyny Furgalińskiej, Łukasza Smolarczyka oraz inwestorowi – Łódzkiemu Centrum Wydarzeń za projekt „Ulice Słów” z neonem znajdującym się w centrum Łodzi, którego kuratorom jest Michał Bieżyński, a kuratorem literackim Mariusz Szczygieł.

Wyróżniony projekt wpisuje się w długą tradycję eksponowania prozy czy poezji (lub ich fragmentów) w przestrzeni publicznej, czego przykładem może być działalność artystyczna między innymi Jenny Holzer, Martina Creeda czy Remy'ego Zaugga. W przypadku wyróżnionej pracy krótki cytat z dramatu „Między nami dobrze jest" Doroty Masłowskiej wzbogaca ścianę szczytową jednej z łódzkich kamienic. Jest on dobrze widoczny zarówno w dzień, jak i w nocy, konfrontując mimowolnie przypadkowych przechodniów z lakonicznym i nieoczywistym tekstem, który może być pretekstem do indywidualnych refleksji czy interpretacji. Wzmocnienie przekazu uzyskano poprzez symboliczne zaaranżowanie graficzne poszczególnych słów w obrysie klepsydry. To pozornie prosty projekt pełen wielu znaczeń – tłumaczy Bartosz Haduch.

Wyróżnienie

Drugie z wyróżnień otrzymała pracownia Bujnowski Architekci wraz z inwestorem – Muzeum Warszawy za realizację Izby Pamięci przy Cmentarzu Powstańców Warszawy z instalacją artystyczną Krzysztofa Wodiczko – „Głosy pamięci”.

Szczególne wyróżnienie przekazujemy za Realizację Izby Pamięci przy Cmentarzu Powstańców Warszawy z instalacją artystyczną Krzysztofa Wodiczko – „Głosy Pamięci”. Pracownia Bujnowski Architekci oraz inwestor Muzeum Warszawy. W uzasadnieniu, jakie otrzymaliśmy wraz ze zgłoszeniem tej realizacji przytoczono słowa Olgi Tokarczuk:

„Coś, co się wydarza, a nie zostało opowiedziane, przestaje istnieć i umiera”. Słowa te uświadamiają, jak ważnych aspektów dotyczy nagrodzona realizacja. Jest to obiekt architektoniczny, który wraz z instalacją artystyczną umieszczoną w Sali Świadectw opowiada o Pamięci. To symboliczne miejsce poświęcone jest ofiarom Powstania Warszawskiego z 1944 r., jako refleksja o konsekwencjach przemocy i radykalizmu.

Kierunek myślenia o Izbie Pamięci, o synergii sztuki wizualnej i przestrzeni architektonicznej zdefiniowały pytania o pamięć i jej rolę w tworzeniu tożsamości. Zastanawiano się jak nadać tworowi budowlanemu tak żywych cech, aby sam wykazał się pamięcią. Abstrakcyjne pojęcia z domeny Czasu i szeroko pojmowanej Pamięci stały się kanwą procesu projektowego. Artysta wizualny – Krzysztof Wodiczko uhonorowany niedawno tytułem Doktora Honoris Cousa na Gdańskiej Akademii Sztuk Pięknych nadał swojej pracy tytuł „Głosy Pamięci”. Przekazuje w niej wyraz sprzeciwu wobec wszelkim konfliktom zbrojnym. Pracownia Bujnowski Architekci stworzyła z konkretnych materiałów, które wraz z czasem ulegną zmianie, budynek będący Świadkiem przemian zachodzących w społeczeństwie. Izba stała się Narratorem, sama prowadzi i pokazuje tyle, ile zobaczyć chcemy. To wspólna, interdyscyplinarna wypowiedź. Porozumiewanie się przez miasto, obiekty, instalacje artystyczne. Złożony proces, nad którym nie można pracować solo.

Kreatorzy tego obiektu stworzyli niewidzialne widzialnymi. Z pełną odpowiedzialnością nadania sensu wrażliwością, przyczyniając się do zmian społecznych. To jest ogromna umiejętność i wyczucie opowiedzieć wspólną historię, przekazać głęboką uniwersalną myśl pracując w zakresie różnego medium artystycznej wypowiedzi, dotykając z jednej strony stałości, z drugiej ulotności. Wypowiadanej treści i ciszy – mówi Agnieszka Leszczyńska.

Kategoria BIURO

Pierwsze miejsce

W kategorii BIURO jury doceniło pracownię MIXD oraz inwestora ING Bank Śląski S.A. i Fundację Sztuki Polskiej ING, przyznając pierwszą nagrodę realizacji przestrzeni biurowo-konferencyjnej ING w Warszawie z kolekcją obrazów i grafik należących do Fundacji Sztuki Polskiej ING.

Decyzja o przyznaniu temu projektowi pierwszego miejsca w Kategorii BIURO była praktycznie jednogłośna.

Realizacja przestrzeni biurowo-konferencyjnej ING w Warszawie z kolekcją obrazów i grafik należących do Fundacji Sztuki Polskiej ING jest projektem doskonałym, łączącym ze sobą funkcjonalność najnowocześniejszych biur i przestrzeni konferencyjnych, unikatowy design, odważne rozwiązania projektowe, że wspaniałymi działami sztuki, które potraktowane są pierwszoplanowo w każdym z pomieszczeń, podbijając doznania estetyczne i wartość przebywania w nich.

W projekcie docenione zostało odważne podejście do projektowania ze strony pracowni MIXD, jak również otwartość ING Banku Śląskiego jako inwestora tych przestrzeni.

Działalność Fundacji Sztuki Polskiej ING obserwowana przez nas od lat, jest tutaj nieodłączną składową sukcesu tego obiektu i dowodem na wysoką świadomość, a także wrażliwość ze strony jej twórców i osób nią zarządzających.

Będąc pod wrażeniem całej realizacji nasuwa się stwierdzenie, że nie brakuje w Polsce osób, które w umiejętny sposób potrafią wprowadzić sztukę do przestrzeni biurowej i są w pełni świadome mocy jaką niesie ona ze sobą.

Jeszcze raz serdeczne gratulacje dla wszystkich stron zaangażowanych w ten projekt – uzasadnia wybór jury Maria Miland.

Wyróżnienie

Wyróżnienie otrzymała zaś pracownia Studio 1111 Marty Piątkowskiej-Jadkiewicz wraz z inwestorem RTB Developer Sp. z o.o. za realizację wnętrza biura z pracami m.in. biura z pracami m.in. Wojciecha Siudmaka, Tomasza Sętowskiego, Sebastiana Monia, Alicji Żebrowskiej i Ryszarda Rabsztyna.

Realizacja została wyróżniona przez jury ze względu na niezwykłą świadomość autorów wobec użytkowników i funkcjonalności przestrzeni. Choć nadal biurowa, przestrzeń służyć ma przede wszystkim spotkaniom, stąd wzbogacenie kontekstów poprzez zastosowanie szlachetnych barw. Dobór sztuki i elementów użytkowych nadaje jej klasy i prestiżu, wróżąc powodzenie wszelkich biznesowych decyzji. Na uwagę zasługują dbałość i konsekwencja w doborze szczegółów. To przestrzeń, która identyfikuje właścicieli, wyrażając jednocześnie ich szacunek dla wrażliwości gościa, potencjalnego partnera. Dzięki wykorzystaniu ducha prac Wojciecha Siudmaka i Tomasza Sętowskiego przestrzeń intryguje, poszerza perspektywę rozmowy. Zaprasza do dialogu również o gustach, pasjach. Nobilituje gościa tego miejsca.

Na uwagę zasługuje konsekwencja wobec idei towarzyszącej autorom – "stworzenie miejsca, w którym króluje szeroko rozumiana sztuka”. Sztuka bowiem funkcjonuje w tym miejscu dosłownie, ale nabiera również metaforycznego wymiaru. Miejsce emanuje szlachetnością i szacunkiem wobec gości przestrzeni. Sztuką jest dziś wszak stworzyć aurę dla rozmowy sztuki z biznesem,,, unieść” formalności nad prozaiczny grunt i dodać im metafizycznego charakteru, choćby w myśl dewizy docenionego tu Wojciecha Siudmaka:,,Tylko marzenie może przekroczyć niepokonalne bariery – konkluduje Marta Zielińska.

Kategoria WYSTAWA

Pierwsze miejsce

Laureatem konkursu w kategorii WYSTAWA została pracownia Biuro Kreacja Doroty Terleckiej oraz Muzeum Narodowe w Gdańsku. Nagrodę przyznano za wystawę Wystawa "SAINER KOLooR" z pracami Sainera (Przemysława Blejzyka), nad którą kuratelę objęła Agata Abramowicz.

W tych trudnych, burzliwych i mówiąc językiem kolorystów „beżowo-szarych czasach” zaskakujące są działania, które przypominają nam o co warto walczyć. Takim miejscem jest wystawa poświęcona twórczości artysty Przemysława Blejzyka: SAINER. KOL∞R w zabytkowym Pałacu Opatów w Gdańsku Oliwie.

Aby podróż ta pozwoliła w pełni doświadczyć wrażeń, uczuć i emocji emanujących z dzieł Sainera, do współpracy przy projekcie przestrzeni wystawienniczej kuratorka Agata Abramowicz zaprosiła Dorotę Terlecką z pracowni architektonicznej Biuro Kreacja, której bogate doświadczenie w aranżowaniu tego typu przestrzeni stało się gwarancją sukcesu. Przy multidyscyplinarnych działaniach artystę i architektów wspierali również inni artyści: Ksawery Komputery, Daniel Szlajnda i Konrad Zamiar.

Wystawa SAINER. KOL∞R to multiwymiarowa przestrzeń w ramach wnętrz Pałacu Opatów, gdzie wielostopniowe kompozycje, odważne eksperymenty z kolorem i nowatorskie działania medialno-formalne wyróżniają twórczość Przemysława Blejzyka – mówi Oskar Zięta.

Wyróżnienie

Wyróżnienie otrzymał zespół VIDIFILM oraz Centralne Muzeum Jeńców Wojennych za wystawę "Miejsce z Blizną" z pracami Artura Lubosa, zaprojektowaną na terenie byłego obozu jenieckiego Stalag 318/VIII F (344) Lamsdorf w Łambinowicach.

Kiedy blizny poprzednich wojen i konfliktów, nie zasklepiły się w pełni, dziś nowe kaleczą nasze ciała i dusze. Kiedy nienauczeni żadnym, nawet tym najbardziej tragicznym doświadczeniem krzywdy i bólu, ochoczo wikłamy się w nowe, szukać warto i trwale takich form wypowiedzi, aby na styku wyobraźni i rzeczywistości prowokować do refleksji. Kiedy dosłowność dramatów ludzkich i tragedii pokazuje każde medium. Kiedy online, śledzić można ból i cierpienie. Kiedy martwe i zakrwawione ciała, mnożone tysiącem relacji z Ukrainy, Syrii, Jemenu, Izraela i Gazy, nie wywołują już w nas żadnej refleksji i zobojętniają nas całkowicie, liczyć można tylko na sztukę. Tu działa wyobraźnia. Tu nie ma miejsca na dosłowność. Tu ból i martyrologię wypowiadać można, nie stertami butów i okularów.

Proste, zróżnicowane, drewniane kontury ludzkie, ustawione w skupiska, stojąc za drutem kolczastym, niemo krzyczą do nas o opamiętanie. Nie ma dźwięku, jest tylko cisza. Surowość materii i prostota wypowiedzi. Można stać przed tą drużyną drewnianych postaci lub wejść pomiędzy nie. Można poczuć samotność, strach i odrętwienie. Jedne stoją anonimowe, inne mają osobowość. Na chwilę można stać się jednym z drewnianych konturów. Może to jedyny dziś balsam na blizny? – tymi słowami wybór jury uzasadnia Przemo Łukasik.

Wyróżnienie

W tej kategorii wyróżniona została także pracownia Koza Nostra Studio Sp. z o.o. wraz Centrum Kultury „Browar B”. za wystawę Interaktywne Centrum Fajansu – Skarbiec Fajansu we Włocławku.

Wystawą, która zwróciła uwagę jury i zgodnie została wyróżniona w tegorocznym festiwalu, jest realizacja projektu Koza Nostra Studio. Ujęcie w wystawiennicze ramy produktów tak rozpoznawalnych, jak wyroby włocławskiej manufaktury – wydaje się z zadaniem pozornie prostym. Szczególnie w starszych pokoleniach, ozdobione fantazyjnymi kwiatowymi wzorami talerze, wazy – dostojnie zdobiły wiele polskich domów i mieszkań. Umieszczone w reprezentacyjnych częściach kredensów lub wisząc na ścianie, niejednokrotnie wypełniały plastyczną treścią skromne ówcześnie wnętrza. Rozpoznawalność fajansowych produktów w pokoleniu naszych babć i dziadków była oczywista. A więc może dzisiaj też wystarczy „wystawić” te dzieła sztuki użytkowej na półkę i koniec – sprawa załatwiona.

Wystawa w całym swoim przekroju pokazuje inne, głęboko nowoczesne myślenie. Obrazuje też wysoką wrażliwość plastyczną twórców wystawy, którzy sięgnęli do całego przekroju współczesnych środków, aby ostatecznie oddać zrozumiały hołd pokoleniom rękodzielniczych malarek, które pod kierunkiem artystów, plastyków dekorowały ręcznie każdy element. Ten piękny ludzki, plastyczny czynnik, tak bardzo czytelny w całości – jest największą wartością wystawy.

Jak jednak opowiedzieć o historii produkcji, procesach zachodzących podczas zawirowań historycznych, jak wreszcie wystawą zorganizowaną w zabytkowym budynku banku opowiedzieć nowym pokoleniom o wartościach wzorniczych tradycyjnego wyrobu.

Odpowiedzią jest sama wystawa. Delikatna, subtelna, prostymi środkami przekazująca symboliczną kruchość produktów. Jednocześnie klarownie poprowadzona kolorystycznie poprzez motyw przewodni najbardziej rozpoznawalnych odcieni kobaltu i uzupełniających go odcieni ugru. Całość jest spójna, łącznie z uzupełniającym muralem autorstwa projektanta graficznego Bartka Bojarczuka.

Wystawa jest wyjątkowa z jeszcze jednego powodu – wyjątkowo korzysta z walorów oprawy architektonicznej wnętrza, tworząc razem z architekturą obiektu jedno spójne dzieło współczesnej sztuki. Odpowiada tym samym w pełni ideom Festiwalu Art in Architecture. Wielkie gratulacje dla autorów projektu i inwestorów! – tłumaczy Aleksander Jankowski.

NAGRODA SPECJALNA

Specjalne wyróżnienie od Redaktor Naczelnej Elle Decoration Małgorzaty Szczepańskiej w kategorii Przestrzeń Publiczna zdobyła Izba Pamięci przy Cmentarzu Powstańców Warszawy.

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy! Dodatkowe informacje: https://artinarchitecturefestival.com

Organizator: Fundacja Innowacji Społeczno-Kulturalnych

Instytucje wspierające: Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki w Warszawie, Stowarzyszenie Architektów Polski, Stowarzyszenie Architektów Wnętrz

Patronat medialny: Elle Decoration, Architektura & Biznes, Czas na Wnętrze, Weranda, MAGAZIF, Designdoc.pl, Architecture Snob, Designteka.pl, OKK! design