Pezet prezentuje „Abstrakt EP”. 25 lat w sześciu kompozycjach

Pezet jest głodny grania. Raper, który w minionych przyzwyczaił fanów do dłuższego oczekiwania na nowy solowy materiał, wydał kolejny minialbum. „Abstrakt EP” zawiera sześć kompozycji, a promuje go singiel zatytułowany „Tamtego lata”. Artysta ponownie uderza w nostalgiczne tony.



Pezet tęskni za latem

– „Tamtego Lata” to nostalgiczna wycieczka do dawnych czasów, gdy przeżywaliśmy beztrosko wakacyjne miesiące, ale też zachęcenie do przeżycia takich chwil również będąc dorosłym – choćby jednego wieczoru jakoś klubowo, chillowo. Wydaje mi się, że są to uniwersalne emocje dla ludzi, którzy teraz przeżywali swoje ulubione lato. A poza tym jest zima więc jest za czym tęsknić – mówi Pezet o swoim najnowszym singlu.

„Abstrakt EP” nie jest jednak standardowym wydawnictwem. To podsumowanie trwającej już 25 lat kariery scenicznej rapera z warszawskiego Ursynowa. Każdy ze znajdujących się na minialbumie utworów, nawiązuje stylistycznie do kolejnych solowych płyt w karierze Pezeta: „Muzyki Klasycznej”, „Muzyki Poważnej”, „Muzyki Rozrywkowej”, „Radia Pezet”, „Muzyki Współczesnej” i „Muzyki Komercyjnej”

„Ciężko jest zawrzeć 25 lat w 6 utworach, niemniej jednak myślę, że się udało. Trochę eklektyczną zawartość, bywa abstrakcyjnie, skakałem po różnych stylach, ale przecież „Abstrakt” to również streszczenie. Miłego słuchania i dziękuję” – napisał Pezet we wpisie na Instagramie.

Ostatnia pełnowymiarowa płyta Pezeta ukazała się w 2022 roku. „Muzyka Komercyjna” to zestaw 15 utworów, dla których wspólnym mianownikiem jest temat materializmu jako życiowej dominanty.

