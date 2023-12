Jak uciec od polityki przy wigilijnym stole? „Zaczynam mówić w wymyślonym języku”

Słuchanie podcastu i czytanie całości treści w dniu premiery nowego odcinka dostępne jest jedynie dla stałych Czytelników „WPROST PREMIUM”. Zapraszamy.



Paulina Socha-Jakubowska: Gdy po raz pierwszy zobaczyłam „Nikt nic nie wie” zastanawiałam się, czy to naprawdę nie jest ustawione, czy rzeczywiście to przypadkowe osoby z widowni, w tym przypadku dzieci, podrzucają artystom hasła, na podstawie których oni po prostu tworzą całe przedstawienie.

Aleksandra Markowska: My kochamy improwizować i kochamy dziecięcą wyobraźnię i za każdym razem wychodzimy na scenę pełni nadziei i oczekiwania, i ciekawości, co tym razem przyniosą nam dzieciaki. Więc absolutnie jest dokładnie tak, jak mówisz. To wszystko jest improwizowane, tu i teraz.