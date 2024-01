Ta książka to jak „Anna Karenina” oraz „Wojna i pokój” w jednym. „Literacka niespodzianka”

J.M. Coetzee, „Polak”, Wydawnictwo Znak

Jeśli noblista pisze książkę zatytułowaną „Polak”, to jest nam przyjemnie – nasze wychudzone narodowe ego karmi się takimi przypadkami. John Maxwell Coetzee wydawany był u nas sporadycznie już w latach 90., a po 2003 roku, kiedy wyróżniono go literacką Nagrodą Nobla, wydawcy szybko odrobili zaległości i sumiennie dostarczają nam na bieżąco jego kolejne książki. Najnowsza z nich, właśnie nosząca tytuł „Polak”, pojawiła się w polskim przekładzie niewiele później niż rok po pierwszym wydaniu. Czytający Polacy lubią tego noblistę, a jemu prawdopodobnie nie jest to obojętne. Może to jest powód napisania powieści, w której jednym z pary głównych bohaterów jest Polak.