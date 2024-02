Te nowości literackie zaskoczą każdego. „Noblistka jak gwiazda popu”

O Camusie napisano już wszystko i wydano prawdopodobnie wszystko, co napisał – jego proza opublikowana, nawet niedokończona powieść, wszystkie teksty eseistyczne także, korespondencja i zapiski oczywiście też, nawet ukazał się poświęcony mu album fotograficzny. Pisarzem był wybitnym i odniósł błyskotliwy sukces: od chłopaka urodzonego w nędzy do pozycji jednego z najsłynniejszych pisarzy i laureata nagrody Nobla, którą mu wręczono, gdy miał zaledwie 44 lata. No i młodo zginął w wypadku samochodowym, jak gwiazda popkultury.

Wszyscy to wiedzą, wszyscy czytali „Dżumę” i „Obcego”, bo obie te jego powieści trafiły do kanonu lektur szkolnych w wielu krajach, a intelektualiści cenili go za „Mit Syzyfa” i niezłomne dążenie do prawdy czy wrażliwość społeczną. Był postacią niezwykłą i nic dziwnego, że wciąż budzi zainteresowanie. Więc w sumie to bez zdziwienia przyjmujemy nową jego biografię, napisaną przez Virgila Tănase, urodzonego w Rumunii francuskiego pisarza, autora kilku innych biografii.